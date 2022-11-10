三航廈擬採航線分配引不滿　工會怒轟：別讓國人承擔莫名時間成本

▲因不滿桃園機場第三航廈擬採航線分配，旅客轉機及行李轉機作業恐一團亂 華航工會昨日赴桃機陳情。（圖／工會提供）

記者李宜秦／台北報導

斥資1300多億元桃園機場第三航廈拚2025年啟用，由於長榮、華航、星宇等國籍航空都想進駐，因此桃機公司評估改以航線分配，機場公司董事長林國顯也說，轉機客在不同航廈移動可增加航廈間很多往來。全國航空業總工會表示，桃機公司此舉無端是要全體國人承擔必須莫名在航廈間移動的時間成本。

桃機公司指出，近年鑒於新冠肺炎疫情嚴峻，對於整體航空產業、航空聯盟成員，乃至現行進駐桃園機場之航空公司及運量均產生巨大改變，又疫後之國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，因此機場公司已針對航廈分配規劃進行全盤檢討。

▲華航工會痛批桃機公司無端增加旅客時間成本。（圖／工會提供）

工會表示，一般國人並不會每天出國，也不可能非常熟悉機場航廈間之動線，桃機此舉無端要全體國人承擔必須莫名在航廈間移動的時間成本，以及旅客迷失在航廈間的心慌與焦急，竟還要旅客「增加航廈之間很多的往來」。

工會指出，桃機賠上全體國人出入國門的便利性，以及造成外籍人士對於台灣國門的負面觀感，只為「特別照顧」特定航空公司，且第三航廈似乎不僅硬體建設進度落後、工程問題繁多，在軟體的航廈使用規畫上亦有很大的爭議。

工會表示，若機場公司對於航廈使用安排上仍一意孤行地堅持以航線區分航廈，華航工會及全國航空業總工會不排除發動更進一步的行動，同時也要呼籲相關單位，對於機場公司的設計與安排，應該更嚴格的把關與檢視，以期不付國人所託。