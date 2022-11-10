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沙烏地成推特第二大股東　拜登：馬斯克與他國關係值得關注

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克以440億美元收購推特，而沙烏地阿拉伯王子也因此成為推特第二大股東， 引發外界疑慮，加上馬斯克先前就曾針對烏克蘭與台灣問題發表過爭議言論，這讓美國總統拜登表示，值得關注馬斯克與外國的關係。

根據BBC、路透社報導，拜登（Joe Biden）9日在記者會中被問及，是否認為馬斯克對國家安全構成威脅，以及馬斯克在沙烏地阿拉伯的幫忙下收購推特，是否應該受到美國政府審查；拜登回應，「我認為馬斯克與其他國家的合作或技術關係相當值得關注。」

拜登表示，「不管他有沒有做不合適的事，我也不是在暗示，只是說這些事值得探究。」白宮也曾澄清，關於政府正在審查馬斯克企業的傳聞是不真實的。

▲▼ 美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

沙烏地阿拉伯王子瓦利德 （Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz）與王國控股公司（Kingdom Holding Company）在5月時，將其近3500萬股、價值約19億美元的推特股票，轉至馬斯克名下，讓馬斯克成功以440億美元天價收購推特，瓦利德也成為推特第二大股東。

此舉引發外界擔憂，民主黨籍的參議員墨菲（Chris Murphy）在聲明中表示，由於推特是重要的公共傳播媒介，沙烏地阿拉伯入股推特可能會對國安造成影響，呼籲政府介入調查。

除此之外，馬斯克先前也針對台灣、烏克蘭發表過爭議言論；他聲稱自己曾和俄羅斯總統普丁進行過交談、建議將克里米亞永久割讓給俄羅斯，也曾說SpaceX不能無限期地向烏克蘭的星鏈服務（Starlink）提供資金。

至於台灣問題，馬斯克曾說兩岸的緊張關係，可以透過將台灣的「部分控制權」移交給北京來解決，讓台灣成為特別行政區；他也指出，北京當局曾要求他不要在中國提供星鏈服務。
 

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