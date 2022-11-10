　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

追不上病毒變異「打次世代疫苗沒用？」　羅一鈞：重症保護無影響

▲▼11/10中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，首批莫德納次世代BA.5雙價疫苗70.3萬劑今日上午抵台，11月18日起配送可供12歲以上民眾接種追加劑使用。不過，有醫師提出國外研究質疑，次世代疫苗發展追不上病毒變異。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，相關研究也提到「重症保護力不受影響」，還是建議符合接種資格民眾接種。

羅一鈞說明，現階段疫苗大廠都會針對新興變異株進行培養並進一步試驗，看是否能研發出更有效對抗新興變異株疫苗，相關研發不會停止，概念上就像流感疫苗一樣，需每年或每一陣子更新病毒碼、更新裡面的疫苗株。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，目前最新雙價疫苗包含BA.1或者BA.5，近期零星研究有針對XBB或BQ.1等新興變異株進行試驗，從中和抗體效價來看，兩個新興變異株都有很強的免疫逃脫特性，即便是次世代疫苗的中和抗體效價都有明顯下降，其中BA.5效價看起來略比BA.1或者傳統疫苗要高。

羅一鈞表示，研究初步評估次世代疫苗對於重症保護不會受到影響，輕症感染可能因為免疫逃脫造成突破性感染，整體而言，還是建議已經達到接種次世代疫苗時間民眾應該打疫苗；他也強調，目前追加接種次世代疫苗是為了預防重症、死亡，其次才是增加部分輕症保護效果，不會因為中和抗體結果就不建議打疫苗。

指揮中心與莫德納疫苗採購合約顯示，今年預定供應2,000萬劑疫苗，已經有1,333.8萬劑到貨；當中屬於次世代疫苗部分，先前有4批300萬劑BA.1雙價疫苗送抵，目前正在提供接種；現在另有70.8萬劑BA.5雙價疫苗到貨，要進行檢驗封緘，預計11/18開放接種。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／隧道客運撞G-Class！車頭爛毀　全面封閉回堵
死後當選！美議員選前癌逝　選民堅持投他「得票率逾85%」
明天千年一遇「13個1」！　民俗專家：準備6水果轉運又圓滿
全台最大網路賭博J董被抓了！年賺170億　送女友77個名牌包
北市圖書館有人10樓墜落！　民眾嚇壞
NBA離譜烏龍！他忘記上場害球隊「4打5」　被輕鬆投三分
最貪少將索4500萬！　丟金爐燒2天沖馬桶滅證

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨文化饗宴　嘉藥幼保異國美食奪佳績

台科大運用常壓電漿技術　提升模具硬度與使用年限

只要500元！限量壽山動物園認養卡快來收藏　「免費入園」玩整年

12星座「最新一周運勢」！巨蟹桃花大綻放、天蠍美夢成真

候選人看板「一生懸念」網笑翻！團隊解釋：沒有誤用或濫用日文喔

明天千年一遇「13個1」！民俗專家：這動作+這樣吃...轉運又圓滿

追不上病毒變異「打次世代疫苗沒用？」　羅一鈞：重症保護無影響

手刀搶！高雄星級飯店「每人1111」　月底前免費升等還可搭摩天輪

改善月經貧窮　大豐國小學生縫製布衛生棉「跨海送非洲」　

坐月子餵奶「只能吃素」...婆婆斥：吃葷罪大惡極　人妻崩潰痛哭

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

泰2.1m窄巷成塞車救星 幾乎與車同寬人人搶走

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

跨文化饗宴　嘉藥幼保異國美食奪佳績

台科大運用常壓電漿技術　提升模具硬度與使用年限

只要500元！限量壽山動物園認養卡快來收藏　「免費入園」玩整年

12星座「最新一周運勢」！巨蟹桃花大綻放、天蠍美夢成真

候選人看板「一生懸念」網笑翻！團隊解釋：沒有誤用或濫用日文喔

明天千年一遇「13個1」！民俗專家：這動作+這樣吃...轉運又圓滿

追不上病毒變異「打次世代疫苗沒用？」　羅一鈞：重症保護無影響

手刀搶！高雄星級飯店「每人1111」　月底前免費升等還可搭摩天輪

改善月經貧窮　大豐國小學生縫製布衛生棉「跨海送非洲」　

坐月子餵奶「只能吃素」...婆婆斥：吃葷罪大惡極　人妻崩潰痛哭

跨文化饗宴　嘉藥幼保異國美食奪佳績

元大前理專跟8客戶借錢1952萬　遭金管會重罰600萬

日婦人臥軌「卡車底」奇蹟生還！　躺進37cm縫隙毫髮無傷

少時秀英「胸前中空」性感造型連發　現場生圖洩「不真實長腿」

防範治安隱憂兼防詐宣導　北港警方全面清查失蹤人口

港澳人士來台自由行再等等　陸委會：逐步調整管制措施

歷史場域活化再現　斗六糖廠將成竹創產業及森林療癒推廣基地

Kitty迷快搶購！Airvida C1 X Hello Kitty率黑款　誠品搶先開賣

日本「小熊貓」暖心摸頭兄弟，下一秒竟被傲嬌揮開　網笑噴：演哪部？

一小時內掃空！中壢無名豆花攤人氣火爆　豆香濃郁口感綿密又細嫩

6天沒洗臉「滿滿黑頭」猖狂冒出 全臉粉刺連根拔起...過程超療癒

生活熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

跌落神壇！「好市多1夯食」悄降價　會員：吐一整天

這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」網搖頭：好累

起底「瑟瑟柯學也峰狂」6大咖管理員

霉運結束了！血月後「4星座」財運爆棚　

加盟廖老大「沒捐3000」收存證信函　下場超悲慘

她怨鄰車停太近沒道歉　網風向卻逆轉

獨／搶BLACKPINK！「地獄1場景」驚呆她

爭鮮雙11推「名字有丨丨」免費吃！網卻罵翻：沒誠意

「夢幻逸品」買半年！他開機不到2次　網友：想買都沒貨

女兒除夕拒回娘家！單親媽心碎「嫁人就變了」

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面