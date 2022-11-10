追不上病毒變異「打次世代疫苗沒用？」　羅一鈞：重症保護無影響

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，首批莫德納次世代BA.5雙價疫苗70.3萬劑今日上午抵台，11月18日起配送可供12歲以上民眾接種追加劑使用。不過，有醫師提出國外研究質疑，次世代疫苗發展追不上病毒變異。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，相關研究也提到「重症保護力不受影響」，還是建議符合接種資格民眾接種。

羅一鈞說明，現階段疫苗大廠都會針對新興變異株進行培養並進一步試驗，看是否能研發出更有效對抗新興變異株疫苗，相關研發不會停止，概念上就像流感疫苗一樣，需每年或每一陣子更新病毒碼、更新裡面的疫苗株。

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羅一鈞指出，目前最新雙價疫苗包含BA.1或者BA.5，近期零星研究有針對XBB或BQ.1等新興變異株進行試驗，從中和抗體效價來看，兩個新興變異株都有很強的免疫逃脫特性，即便是次世代疫苗的中和抗體效價都有明顯下降，其中BA.5效價看起來略比BA.1或者傳統疫苗要高。

羅一鈞表示，研究初步評估次世代疫苗對於重症保護不會受到影響，輕症感染可能因為免疫逃脫造成突破性感染，整體而言，還是建議已經達到接種次世代疫苗時間民眾應該打疫苗；他也強調，目前追加接種次世代疫苗是為了預防重症、死亡，其次才是增加部分輕症保護效果，不會因為中和抗體結果就不建議打疫苗。

指揮中心與莫德納疫苗採購合約顯示，今年預定供應2,000萬劑疫苗，已經有1,333.8萬劑到貨；當中屬於次世代疫苗部分，先前有4批300萬劑BA.1雙價疫苗送抵，目前正在提供接種；現在另有70.8萬劑BA.5雙價疫苗到貨，要進行檢驗封緘，預計11/18開放接種。