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社會 社會焦點 保障人權

花蓮5歲女童當街遭脫褲性侵　4歲妹站在一旁發抖目睹全程

▲▼顏維勳。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

▲5歲女童遭遇狼爪，心中陰影難以抹滅。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

記者陳雕文／新北報導

花蓮一名5歲女童（化名小花）日前下午牽著4歲妹妹從家裡出發，要走約100公尺到阿姨家玩，殊不知阿姨臨時外出不在，姊妹倆就在門口外玩耍，但過沒多久，一名男子突然出現並對小花伸出狼爪，妹妹則在一旁發抖看著，後來小花忍著下體疼痛帶妹妹回家，並向父母陳述整個過程。

據了解，小花在一家六口中排行第三，全家人靠著爸爸打零工與其他社福補助勉強度日，本月1日下午3點多，由於父母有事外出，小花牽著妹妹要去找阿姨玩，沒想到遇上一名陌生男子，他脫下小花的褲子，以手指、舌頭侵犯，小花的妹妹在旁目睹全程。

▲▼顏維勳。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

▲警方進入部落了解狀況並調閱附近監視器。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

到了傍晚5點多，姊妹倆跟回到家的父母提到這件事，媽媽先拿出手機錄下小花的自述，接著求助無黨籍議員候選人顏維勳，還說「我不敢報案，因為我怕社會局把小孩帶走。」顏維勳立即動身，從板橋前往花蓮。

原來在小花出生前，父母就曾聯繫顏維勳，希望他伸出援手，因此顏維勳協助募集物資，顏維勳說，「這個孩子是喝我募來的奶粉長大的」因此收到小花遭性侵的消息，令顏更加心疼、憤怒。

▲▼顏維勳。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

▲顏維勳曾幫助過該戶人家，得知小花遭遇性侵，急忙衝去花蓮關心。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

後來顏維勳協助小花家人報案、就醫，後來驗傷報告出爐，小花的處女膜有撕裂傷！顏維勳激動說，「這時候罪證確鑿一定要將他繩之於法，目前新城警方及婦幼隊已積極介入調查中，辛苦波麗士了。」

顏維勳回到板橋後無奈表示，「很早之前就發現小花的眼睛出現斜視的狀況，就有提醒她的媽媽趕緊帶孩子就醫，及時矯正，結果這次到花蓮，看到孩子的斜視狀況更嚴重了，我又氣又急，為什麼不把孩子確實照顧好！？如今孩子又遇到這種（性侵）事情，真的很心疼。」

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