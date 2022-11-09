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社會 社會焦點 保障人權

酒店妹被叫出場被噴煙就昏了　醒來發現內衣褲位移驚覺被下藥

▲桃園市林姓與許姓男子去年8月在摩鐵開毒趴，找來傳播妹助興，卻以迷姦水迷昏後接力性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲酒店妹到招待所坐檯，竟被下藥性侵。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄林姓男子日前點了酒店妹花蘿（化名）到朋友的招待所坐檯，眾人飲酒作樂後，僅剩花蘿與林男。林男聊天之際，對花蘿噴了一口香煙，花蘿就此昏迷；醒來後發現自己內衣褲位移，這才發現遭到下藥性侵。最高法院審理後，將林男重判7年4月定讞。

判決指出，本案發生於2017年6月28日，林男打電話某酒店，點框花蘿前往朋友位於高雄市區內的招待所坐檯6小時。一夥人飲酒作樂，直到凌晨4、5點左右，眾人陸續離去，最後只剩下林男與花蘿。林男這時點燃1支香菸，對坐在身旁的花蘿說：「妳相不相信我？」，花蘿回答：「我相信你啊！」，林男就對花蘿臉部吐一口煙，結果花蘿竟因此昏睡。

花蘿睡到上午7點多才醒來，一醒來就發覺下體刺痛，另外身上的內衣褲也移位，立刻質問林男。林男坦承手指性侵花蘿，花蘿隨即離開，並打電話給朋友哭訴，報警、驗傷，發現體內有鎮靜安眠藥物的成分。檢方依照「加重強制性交罪」，對林男提起公訴。

法院審理時，發現花蘿體內驗出苯二氮平類中樞神經抑制劑之鎮靜安眠藥物Nimetazepam（硝甲西泮，俗稱「一粒眠」或「紅豆」，屬於第三級毒品）的成分，懷疑是林男摻入花蘿酒杯內，趁藥效即將發作之際，才對花蘿噴煙。不過林男否認下藥，他辯稱當天確實有撫摸花蘿胸部、下體，但因為喝了太多酒，不確定是否手指侵入；另外律師也說，文獻資料均說沒有「迷昏煙」存在，由於花蘿是酒店小姐，懷疑她日夜顛倒，可能是自行到藥局購買安眠藥服用才會有安眠藥反應。

而法院進一步調查，這才發現林男在花蘿到場1小時後，就拿出粉紅色藥丸，讓花蘿服用，再加上眾人當天飲用不少酒精，法院認定，是林男趁機將安眠藥下在花蘿酒杯中，讓她飲用後，算準時間，等藥效發作後，再趁機噴煙、性侵。一審將林男判刑7年2月、二審改判7年4月，更一審法院也判刑7年4月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

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