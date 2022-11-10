幕後／宣明智勸和藍白有效？　綠營：「高虹安事件」將有外溢效果

▲高虹安（左）、宣明智（中）、楊文科（右）。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁強攻民眾黨新竹市長候選人高虹安辦公室「小金庫」爭議喊卡後，聯電榮譽副董事長宣明智促成高與國民黨籍的新竹縣長楊文科見面，政壇高度關注是否有「藍白合」意味。對此，一名數度操盤選戰的綠營要角直指，「高虹安事件」將會有外溢效果，高、楊會晤有避免藍白全面開火、勸和的意味，因為藍白現在翻臉，對未來策略聯盟不利。

該人士表示，高虹安事件將會有外溢效果，原本藍白合作，一致針對民進黨執政從頭罵到尾，聯合起來打民進黨，不過，林耕仁連日踢爆高虹安涉人頭助理案、辦公室小金庫爭議，讓藍白合面臨「迴力鏢」，終於知道選戰還是很現實的，國民黨與民眾黨彼此都有選票的利益，每個人都想當選，最後還是要各自拚鬥、各自努力，從高層到支持者可能都會發生化學變化。

該人士表示，林耕仁前幾天突然踩剎車，應該是有人提醒他「差不多了」、「殺過頭沒有必要」，避免藍白之間全面開火，縱使面對2024大選，雙方本來就各有打算，可能公開翻臉，但現在開火對未來策略聯盟不利，應該適可而止，所以才踩煞車。

至於宣明智促成高虹安與楊文科見面一事，該人士分析，宣明智是熱衷政治的企業家，在地方也以「藍軍大老」自居，這有當和事佬、搓和大家不要再互鬥互鬧的意味。