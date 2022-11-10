蔣萬安選前辭立委　她諷：博眼球裝悲情「把市民當猴子耍？」

▲國民黨立委蔣萬安宣布辭職展現決心 。（圖／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉16天，國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布展現決心，「我正式宣布請辭立委」。民進黨台北市議員候選人何孟樺表示，這是轉移焦點、博眼球裝悲情的伎倆，難道要背棄選民落跑嗎？回鍋參選的前市議員顏若芳也說，蔣萬安6年任內就是在走國民黨叔叔阿姨鋪的路，「不要以為說說幾句好聽話，就能掩蓋你草包的事實。」

何孟樺表示，蔣萬安幾個月前才狂說民進黨台北市長候選人陳時中落跑，「就你的標準來說，難道你現在也算是要背棄選民落跑嗎？所以過去這好幾個月以來你都沒有決心，到選前16天才良心發現要展現決心給選民看？是又在騙票還是把市民當猴子耍？」

何孟樺指出，蔣萬安在選前16天辭職，陳時中則是在7月中旬就辭職了，當初大家呼籲蔣萬安辭職，公子死不辭，現在大家沒在講了才辭，這很明顯就是因為先前蔣萬安陣容亂抹黑陳時中，現在迴力鏢打到自己，怕影響到選情才轉移焦點、博眼球裝悲情的伎倆。

何孟樺稱，就算蔣萬安辭去中山區立委，人民也不會有感覺，這6年來蔣萬安到底為中山帶來了什麼政績？蔣萬安這幾個月自己都說不清楚了，那市民又怎麼會有感？台北市民沒有蔣萬安想像中的那麼笨，市民叫蔣萬安辭他不辭，現在背後國民黨叔叔阿姨叫他辭職來做政治操作才辭，這場辭職大戲依然掩蓋不了他就是「黨奴」的事實啦。

選區與蔣萬安部分重疊的顏若芳也說，蔣萬安連自己做了什麼可能都不知道，只知道，蔣萬安先是要求增加國產研發疫苗預算，後又打國產疫苗；說疫苗採購黑箱全民看不到，但又被爆料自己身為立委早就看過了；又說蔣萬安又打疫苗採購文件遮蔽，結果後來又發現是自己當主席開會同意的，這6年來，蔣萬安就是在走國民黨叔叔阿姨鋪的路，他連自己做過什麼、走過什麼都不知道。

顏若芳表示，可悲的是，立委的職務被蔣萬安拿來做政治操作，變成政治工具，陳時中在7月中就辭職了，蔣萬安硬要等到選前16天才辭職，這就是在吸眼球、打悲情牌，「蔣萬安，台北市民沒有你想的那麼蠢好嗎，不要以為說說幾句好聽話，就能掩蓋你草包的事實。」