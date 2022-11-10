黑幫討債設鴻門宴　夫妻遭上銬痛扁灌迷藥「家裡還被搶300萬」

▲黑幫分子為了討債，設下鴻門宴將被害人上銬迷昏，再到被害人家中搜刮財物。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北徐姓夫妻檔日前受邀到朋友家中吃飯，沒想到卻誤入「鴻門宴」，一進門就遭吳姓債主等人逼債，夫妻倆雙手被銬，丈夫更慘遭眾人持鋁棒痛毆成豬頭，被迫交出13萬元，並提供自家鑰匙，讓吳男等人去家裡搜刮現金300萬元，以及價值60萬元的首飾，台北地檢署調查後，10日依私行拘禁等罪起訴吳男等7人。

據了解，有天道盟背景的男子吳承澤，與竹聯幫明仁會徐姓男子有債務糾紛，吳男為了討債，找李姓男子出面，邀約徐男和妻子在2021年7月4日晚上到位於台中的租屋處餐敘，徐姓夫妻一到，就遇到等候已久的吳男等人，雙方爆發口角衝突。

吳承澤與同夥林彥甫當場指揮分工，叫人把徐姓夫妻手機搶走，帶進房間上銬，並徒手或持鋁棒痛毆徐男，徐男被迫交出身上現金13萬元以及自家鑰匙後，和妻子分別被逼喝下疑似摻有鎮定藥的不明液體，隨後陷入昏迷。

之後吳、林的同夥開車回到台北，跑到徐男家中大肆搜刮，劫走現金300萬元、項鍊(價值50萬元)及金手鍊(價值10萬元)等財物，徐姓夫妻醒來，發現吳男等人得手後離去，便自行掙脫逃離，並到警局備案。

警方調閱監視器畫面後，循線找到吳男等7名被告到案，然而受害的徐被打成豬頭，堅持不告傷害，但檢察官調查後，仍依相關事證認定吳男等7人涉犯恐嚇、私行拘禁，依法提起公訴。