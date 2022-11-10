不跪我打死你！　清潔工跪在私家車前道歉...網友怒搜黑心男女

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波一名上了年紀的清潔工疑似在清掃道路時，不慎將落葉掃至一旁的黑色私家車上。車上的一男一女隨即下車辱罵這名清潔工，還警告這名清潔工，「不跪就打死你！」結果，這名清潔工只好跪在車前道歉。整個過程被一旁經過的民眾拍下，影片在網路上引起眾怒，讓網友群起肉搜這對黑心男女，要替清潔工討公道。

▲一名上了年紀的清潔工跪在黑色轎車前，影片曝光後讓網友心疼。（圖／翻攝九派視頻，下同）

《環球時報》報導，事件發酵後，11月8日，錢江街道辦事人員回應稱，此事起因是環衛工（清潔工）大爺不慎將垃圾掃到車上，車上的一男一女下車與工人議論，雙方產生誤會，他們便要求環衛工大爺下跪道歉。

據了解，這名清潔工疑似是打掃路面時將落葉掃至一旁的黑色轎車上，車主下車理論時，這名清潔工講話聲音比較小，還操著一口地方方言，讓車主覺得清潔工是在罵人，因此警告這名清潔工，「你要是不跪，我就打死你！」

該街道辦事人員表示，第一時間已經先安撫這名清潔工，將清潔工負責的清掃區域更換，希望他不要造成心理壓力，同時，也會設法找出車主，像這名清潔工道歉。

網友看到影片後紛紛發文力挺清潔工，「白髮人送黑髮人？」；「這也太無語了」；「車主這行為太惡劣」；「必須公開道歉」。