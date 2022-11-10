應徵司機做2hrs離職…撂妻、弟擄走老闆　鋤頭砸車討7500薪水

記者許展溢／高雄報導

高雄一名39歲林姓男子今年10月，到岡山某間車行應徵司機工作，但做了才2小時就說要離職，沒想到林男竟隨即和32歲的王姓妻子和林男32歲弟弟向被害人索取7500元工資，吳姓被害人兒子在PTT發文提到，林男一個月內還犯案3次，把車跟店都砸了，但警方卻抓不到人，更質疑台灣司法在幹嘛？竟然放任黑道。警方10日表示，從7日受理報案到9日破獲只花了43小時。

吳男兒子在PTT發文說，離職當天晚上熟門熟路拿槍擄走爸爸，押他去銀行領錢，一個月內更犯案3次，但都過一個月也抓不到人。警方說明，林男等3人食髓知味，陸續在11月7日、8日間，多次向被害人索討金錢，見被害人不從，便持鋤頭型工具毀損被害人車輛；被害人不堪其擾，便檢具相關資料，訴請偵辦。

▲▼警方表示，受理報案到破獲只花43小時，也絕對沒吃案。（圖／讀者提供）



警方提到，岡山分局隨即成立專案小組，7日受理報案到9日破獲這段期間，共花了43小時，持橋頭地方檢察署核發的拘票，在高雄市燕巢區中北路一帶，將林男等3人拘提到案，並查扣作案鋤頭1把，全案依恐嚇取財、毀損等罪嫌，移送地檢署偵辦。

另外，警方強調，在查處期間，意外發現網路社群論壇在討論本案，承辦員警隨即聯繫被害人表達關懷之意及目前查處情形，並無「記者妨礙辦案」或「吃案」的問題。