網傳美國官員「見蔡英文翹二郎腿」到對岸卻坐端正　查核中心喊錯

▲事實查核中心查證後指出，此為「錯誤」訊息。（圖／翻攝自事實查核中心）

記者施怡妏／綜合報導

社群平台最近瘋傳一張照片，文字寫道「同一個美國政府官員，在兩張不同的圖片，表現的肢體語言卻大有不同」，面對總統蔡英文時，是翹著二郎腿，但面對中國外交部長王毅，卻是正襟巍坐。對此，事實查核中心經查證後表示，此消息為「錯誤」訊息。

近來在社群平台及通訊軟體瘋傳一張圖卡，同一個美國政府官員，在蔡英文面前翹二郎腿，在王毅面前卻是將雙腳放在地上，坐姿端正，「證明老美不是不懂禮節」。

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事實查核中心查證後，確定其為錯誤訊息，「蔡英文會面」圖卡，經比對為蔡英文2020年在總統府接見加拿大駐台代表芮喬丹畫面；「王毅會面」圖卡，經比對為中國官媒《新華社》拍攝中國外交部長王毅會見美國駐中國大使勃恩斯照片，「兩名外交官為不同人、不同國籍」。

▲蔡英文會見的是加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）。（圖／翻攝自事實查核中心）

「同一個美國政府官員在蔡英文面前翹二郎腿」，實際狀況為何？

（一）傳言圖片上圖「蔡英文會面」來源為何？

查核中心以Google反搜傳言圖片，找到《風傳媒》2020年7月7日報導，內容是蔡英文在總統府接見時任加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）；該文使用的新聞照片是由總統府提供，可以發現照片中芮喬丹有翹腳。

再以關鍵字在總統府YouTube頻道檢索，找到「20200707 總統接見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹」影片，長度2分34秒，在影片22秒處，經比對網傳圖片，兩者戴口罩、衣著、坐姿、場景等處完全相同。

根據該影片內容，蔡英文向芮喬丹表示「如果台灣能夠加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並與加拿大簽訂投資促進保障協定，相信對於提升區域經濟動能以及台加雙邊的經貿關係是非常有幫助的。」





▲王毅會見的是美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns） 。（圖／翻攝自事實查核中心）

（二）傳言圖片下圖「王毅會面」的出處為何？

查核中心以TinEye反搜傳言圖片，找到《韓國時報》2022年10月28日報導，內容是中國外交部長王毅接見美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）；該文引用中國官媒《新華社》新聞照片，經比對與網傳圖片完全相同。

查核中心再以關鍵字在《新華社》網站搜尋，找到中國政府網站發布於2022年10月28日訊息，內容是王毅與勃恩斯會面，使用的新聞照片與網傳圖片經比對，兩者一模一樣。

綜合上述內容，事實查核中心表示，網傳圖卡將不同國籍的兩位外交官，錯誤指稱為同一人，因此，為「錯誤」訊息。另外，查核報告僅就網傳圖片中的人物進行查證，傳言對姿勢之見解，為個人意見，並不在報告查證範圍內。