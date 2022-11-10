大陸暴增8824本土！廣州單日+2853例　今日8區全面停課

▲廣州市疫情嚴峻。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸本土疫情持續擴散，10日公布新增本土病例8824例，包括1133例本土確診和7691例無症狀感染者。廣東依然是重災區，新增3千例（含無症狀感染者），廣州市已擴大靜態管制範圍，全員展開核酸檢測，今日8區全面停課。

大陸衛建委今早（10日）通報，新增本土病例1133例，包括廣東500例，河南178例，重慶123例，內蒙古107例，四川48例，山西35例，北京34例，新疆32例等。

新增本土無症狀感染者7691例，包括廣東2507例，河南1065例，內蒙古1019例，新疆657例，重慶633例，黑龍江325例，北京61例，上海4例等。

廣州市10日宣佈新增125例確診者和2430無症狀感染者，從11月1日至9日數據，廣州每日本土感染者數量持續走高，9天累計新增個案已破萬。廣州市昨（9）日新增番禺、荔灣兩區「靜默」管控至11月13日24時，嚴格控制人員流動，全區全員展開核酸檢測。

海珠區已封控5日，廣州市疫情防控發佈會9日透露，海珠區新增感染者仍處於高位，邊緣地區存在疫情外滲風險，管控區內工作人員將挨家挨戶上門排查，「核酸排查必須過篩子，不能有遺漏，否則將前功盡棄。」

廣州教育局決定將於今日（10日）起，全市除南沙區、從化區、增城區外，中小學、幼稚園、教育機構等全面暫停線下教學，開展線上教學；住宿高中、大學實施全封閉管理。

另外，首都北京9日新增95例，包括34例確診者和61例無症狀感染者。北京近一周內新增本土病例數持續增加，北京市官方9日表示，當前，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，聚集性疫情與散發病例交織，社會面隱匿傳播風險依然存在。北京要織密織牢首都疫情防控網，最大限度防範疫情輸入，確保首都安全。