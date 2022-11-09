網傳「白蘿蔔和它一起吃」比砒霜毒　營養師打臉：沒根據的假消息

▲白蘿蔔。（圖／新北市農業局提供）

記者朱祖儀／綜合報導

近來網路上瘋傳，白蘿蔔別和某些食物一起吃，不然輕則影響營養吸收，嚴重可能會致命，甚至還有說法稱「這比砒霜毒100倍」。不過經專家查證，這些謠言都是沒有根據的假消息，希望民眾不要誤信錯誤資訊。

近來網路上流傳一段影片，「比砒霜毒100倍！白蘿蔔千萬別和它一起吃」，內容聲稱白蘿蔔不能和酸性水果、紅蘿蔔、人參或是木耳一起吃，嚴重可能會出人命。此外，還有「原來白蘿蔔有這麼多的功效，但是也要注意不能和酸性水果、 胡蘿蔔等一起吃」另一個版本的文章，內容大同小異，都是警告民眾不要亂吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網路上瘋傳錯誤消息。（圖／翻攝自MyGoPen麥擱騙）

經事實查核平台「MyGoPen麥擱騙」追查，發現近期流傳的影片是YouTube用戶「養之道」在11月3日上傳的「比砒霜毒100倍！白蘿蔔千萬別和它一起吃，一口就能要2條人命！連搶救的機會都沒有」，該頻道經常分享有關養生的影片，會以聳動標題來吸引眾人目光。

但值得注意的是，頻道裡面提到的資訊都似是而非，還會誇大某種食物的益處或壞處，但其影片內容都只有旁白配音，沒有醫師或專家背書。先前影片內容提到，「吃紅鳳菜、過貓會致癌」也曾被專家打臉。

▲養之道先前也有一段影片被抓出錯誤。（圖／翻攝自MyGoPen麥擱騙）

MyGoPen指出，若以「蘿蔔不能和什麼一起吃」當關鍵字搜尋，發現除了養之道的影片之外，還可以找到「煮一煮」網站2015年的文章，列出哪些食物不該和白蘿蔔一起吃，由此可看出網傳消息至少已經流傳7年多。針對網傳內容，MyGoPen訪問大同醫院營養室高慧珊主任來釐清4大疑點。

一、白蘿蔔加「酸性水果」會引起甲狀腺腫大？

高慧珊表示，這要分2部分來說，首先沒有所謂的酸性水果，以食物學原理來看，水果其實是鹼性的；再來甲狀腺腫大的問題，高慧珊指出，白蘿蔔這種十字花科類的蔬菜確實含有硫氰酸（Sulfocyanic acid），這種化合物會抑制碘的吸收，但通常是碘攝取不足的人，加上平時大量食用十字花科類蔬菜持續好幾周，才可能引發甲狀腺腫大的問題，「台灣的鹽巴基本上都有加碘，因此不會有碘攝取不足的問題」。

二、白蘿蔔加紅蘿蔔會降低維生素C含量？

高慧珊表示，紅蘿蔔和白蘿蔔一起烹煮其實沒什麼禁忌，所有蔬菜水果都含有維生素C，互相搭配一起吃不會導致維生素C的含量降低，而是經過高溫烹煮才會有影響維生素C含量。

▲白蘿蔔加紅蘿蔔不會影響維生素C含量。（圖／取自免費圖庫Pexels）

三、白蘿蔔加人參損害腸胃功能？

網傳消息指出，白蘿蔔屬於寒性食物，人參則是熱性藥材，兩者一起吃會損害腸胃功能。高慧珊表示，從西醫的角度來看，食物沒有熱性和寒性之分，因此將兩者放在一起煮，就營養師的觀點來看，不會有什麼影響。

若是以中醫的論點來說，2010年《康健雜誌》文章曾引述中醫師說法，指出服用溫補藥的人不適合吃白蘿蔔，因為白蘿蔔大多被用來消除腸胃脹氣，會在吃太補、氣壅塞的狀況下使用，因此不適合和補氣的人參一起食用。不過文中僅提到2者一起吃會影響療效，並未提到會損害腸胃功能。

▲白蘿蔔和人參一起食用，不會損害腸胃功能。（圖／達志影像）

四、白蘿蔔加黑木耳容易引起皮膚炎？

高慧珊指出，這個說法也沒有根據，因為會出現皮膚炎或是過敏反應，大多和人的體質有關，某些食物對於一般人而言，不會有任何影響，但若是對免疫力低下或有過敏體質的人來說，就可能出現皮膚炎。