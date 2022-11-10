美女候選人衰事連連！錢放「傳奇小藍」被偷　又把騎士撞進ICU

▲鄭侑青與機車騎士發生碰撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

時代力量左楠區市議員候選人鄭侑青，上月才被竊賊偷走車內的1萬8600元現金，沒想到才隔3個禮拜，清晨開車出門時，傳出與機車騎士發生擦撞，女騎士於加護病房觀察中。

這起車禍事故發生在9日上午6點10分，33歲的鄭侑青開著座車「傳奇小藍」，正要前往選區跑行程，沿春陽街口西向東直行，行經大豐二路路口時，與慢車道北向南的46歲曾姓女機車騎士發生碰撞。

▲▼女騎士被攔腰撞上，當場噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故造成曾姓女騎士頭部、手腳多處受傷，透過監視器畫面也可以看到，曾女當時是直接被攔腰撞上，機車倒地，人當場噴飛，消失在畫面裡。救護人員將她送往醫院救治，目前正在加護病房觀察中。

不過監視器並未拍到當時的號誌燈，加上鄭侑青的行車紀錄器恰好故障，雙方無法於第一時間釐清狀況，加上女騎士還沒做筆錄，因此詳細肇因仍待交通大隊進一步分析研判。

鄭侑青事後也在臉書寫下，將對方送上救護車之後，跟著交通大隊的腳步觀看行車記錄器，剛好故障，接下來要去看看附近店家有沒有畫面。將車送往保養廠，出險之後，繼續當日的行程，大家都替她加油，希望對方平安。

▲時代力量高雄市議員候選人鄭侑青「學姊」。（圖／翻攝自鄭侑青臉書）

事實上，鄭侑青上個月才遭竊，19日她將代收款項放在駕駛座右側置物箱，並前往吃燒烤，回家後忘記鎖車，隔天看到錢包不是在熟悉的位置，「心一驚，現金不見了」，因此趕緊報案。

警方事後也逮到55歲林姓犯嫌，發現他是慣竊且居無定所，查緝到案時，現金已花光。