乾隆擁3000後宮最愛是她？百日情書曝光字字深情　為她奠酒118次

▲《如懿傳》中的富察皇后。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

電視劇《如懿傳》深受不少劇迷喜愛，當中的富察皇后與乾隆皇帝感情不算恩愛，不過，香港故宮近期展出的「乾隆帝行書《述悲賦》」證實了兩人的深厚感情。

《述悲賦》有近600字，乾隆在一開頭就寫下，「易何以首乾坤？詩何以首關睢？惟人倫之伊始，固天儷之與齊」，將與富察皇后的夫妻之情昇華到人倫之首，是對儒家綱常觀念的挑戰，因為在儒家觀念中，排在第一位的是父子之情。

詩中寫道，「縱糟糠之未曆，實同甘而共辛」，即他與富察雖未經歷民間夫妻的窮困，卻是一起同甘共苦。

乾隆表示，「驚時序之代謝兮，屆十旬而迅如。睹新昌而增慟兮，陳舊物而憶初。亦有時而暫弭兮，旋觸緒而欷歔。信人生之如夢兮，了萬世之皆虛。嗚呼！悲莫悲兮生別離，失內位兮孰予隨？」

該段意思是，時光如流水，20年這麼快就過去了。悲痛啊，陳列遺物，回憶當初的美好時光，有時神遊物外，觸景生情，不勝唏噓，我心裡卻覺得萬事皆空，生生死死也就是浮華一場罷了。失去了賢后，誰陪我走完漫長的人生路？

香港故宮表示，書寫此賦所用的藏經紙特別珍貴，原本只用來印刷和抄寫佛經，可見乾隆帝對此作之珍視。

▲富察皇后畫像。（圖／翻攝自維基百科）

資料顯示，孝賢皇后出身名門，節儉賢淑，是乾隆帝最尊重喜愛的一位妻子，可惜由於兩人所生的2名皇子不幸夭折，她因此憂傷成疾，次年3月病逝。乾隆帝悲傷不已（史載「上深慟」），為了表達對孝賢皇后的敬愛懷念之情，在其喪滿百日時寫下《述悲賦》。

從史實記載中看，孝賢皇后死時，乾隆皇帝連續9天，每天3次在皇后的棺木前擺上供品，並用富察氏生前所希望的「孝賢」二字作為她的諡號。孝賢皇后的靈柩安放在裕陵地宮4年多的時間裡，乾隆皇帝更是為她奠酒（祭祀時的一種儀式，古代都是把酒潑灑在地上）118次。

▼ 《述悲賦》片段。（圖／翻攝自新浪新聞）