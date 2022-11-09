【廣編】蝦皮店到店在雲林開設門市　網友：終於不再被邊緣化

【廣編特輯】

圖、文／蝦皮購物提供

近日，蝦皮購物在雲林縣斗六市與虎尾鎮開設｢店到店｣門市服務，消息一出引發雲林在地FB網路社群熱議。由於雲林縣長期被視為偏鄉，商業活動較不會選擇在雲林展店拓點，就算有也較其他縣市慢，這次蝦皮店到店服務短時間在雲林兩個鄉鎮設立門市，就有民眾表示，雲林終於不再被邊緣化。

蝦皮在雲林設立｢店到店｣門市，除了雲林人熱議，也顯示出雲林的經濟發展確實較過往好，雲林縣長張麗善更在政見發表時說明該現象，她提到：｢星巴克咖啡於1998年在臺灣開設第一家分店，但到了2014年才進駐虎尾，這中間就等了16年。但第一間蝦皮店到店於2021年8月成立，才過了一年多，最近斗六有2家與虎尾1家蝦皮店到店進駐開張，這就證明了雲林的經濟已逐漸繁榮，已開始脫胎換骨。｣

蝦皮店到店將在斗六與虎尾開門市的消息在臉書社群引起高度討論，｢斗六人社交圈｣、｢雲林人（讚）出來｣以及｢虎尾人（讚）出來｣等多個在地社團都有熱烈的互動與留言，討論中也出現｢開心｣、｢終於｣、｢買爆｣等文字，甚至有網友感嘆，當年等星巴克等到天荒地老，要喝只能跑到高速公路西螺服務區去買，現在蝦皮來的那麼快，雲林終於不在被邊緣化了。