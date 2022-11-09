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米國學校打造有愛無礙環境　邀無障礙部落客體驗

▲米國學校打造有愛無礙環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲米國學校打造有愛無礙環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮農會「米國學校」園區利用農會舊有的碾米廠設備和穀倉進行教育推廣水稻的「前世今生」，更開發多項的食農教育課程藉以拉近民眾與農業間距離。而園區也積極改善打造無障礙的空間環境，特地邀請高齡的無障礙旅遊部落客張世明前來體驗相關設施。

在水土保持局邀請下，包括張世明、弘道老人福利基金會與旅行社代表團來到關山「米國學校」進行踩線，而目的是瞭解園區針對長者或行動不便人士活動範圍是否覺得友善。經過課程安排的實際操作和輪椅空間操作都給予不錯評價，允諾有機會將安排不老騎士們「返校上課」。

雖然是第一次來到「米國學校」以身心障礙者和樂齡者角度來評測食農教育小旅行，張世明覺得在「米國學校」絲毫沒有拘束的感覺。17歲手術失敗導致脊椎損傷而在輪椅上坐就是55年，張世明指出，其實每位行動不便者、家人、朋友都很喜歡出來走走，不只自己放輕鬆也讓照顧者能紓解壓力。這次體驗課程瞭解關山鎮農會、水保局用心營造樂齡友善環境，包括從展示空間、賣場出入口、便利無障礙廁所等，提供行動緩慢長者與坐輪椅行動不便者都不再懼怕出門是自找麻煩。

弘道老人福利基金會李若綺執行長說，「米國學校」在每個小地方都很用心，像是導覽解說牌跟可觸摸的各種米粒全都是放在輪椅使用者和小朋友可以方便看到和輕易摸到的地方、農村碗公飯讓長輩品嚐記憶中的好滋味、搓愛玉活動更刺激長輩的觸覺、嗅覺和味覺等多重感官感覺。

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