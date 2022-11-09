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社會 社會焦點 保障人權

高雄街頭掃射倒帶12小時　槍手談判前就曾聚集...警驅離未續查

▲▼林園槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄8日凌晨的街頭槍擊事件，被轟的一方7日下午曾在大寮區保福宮聚集。（圖／民眾提供）

記者地方中心／高雄報導

高雄市大寮區8日凌晨發生街頭火拼，林姓男子（22歲）和其他5名同夥開著3台車，對著2台車猛轟15槍，導致2人受到輕重傷，根據《ETtoday新聞雲》掌握的消息，被開槍的侯男、翁男一夥人開著5台車在7日下午就曾在大寮區保福宮前聚集，商討當天談判事宜，警方也曾獲報到場驅離，但沒有進一步續查，演變成8日凌晨雙方陣營談判破裂，飛車開槍的街頭事件。

▲▼林園槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方巡邏車曾獲報到場驅離。（圖／民眾提供）

這起震驚社會的槍擊案發生在8日凌晨4時許，林園分局接獲通報，大寮區台88線下大明街229巷疑似有槍擊案，並有人受傷，警方立即調派快打部隊及成立專案小組，初步調查，現場為兩部自小客車停等紅燈，於綠燈起步時遭掃射，造成2人受傷，BMW侯姓（25歲）駕駛頭部中彈卡腦中，另車翁姓駕駛（27歲）腿部受傷，經檢視現場，現場有彈孔及彈殼，初步蒐證發現槍手至少開了15槍掃射。

▲▼林園槍擊 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄大寮區8日凌晨發生街頭槍擊事件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

警方調查，開槍的嫌犯一夥共開了3台黑色轎車，對被害人車輛掃射15槍，其中對BMW開了4槍，對CAMRY開了11槍，彈著點都落在駕駛座附近，因此受傷的人是2台車的駕駛。

警方獲報後透過傷者的幫派背景清查，鎖定涉嫌開槍的嫌犯，也發現他們在犯案後隨即分開逃竄，並把犯案的車輛棄置在台東和屏東，警方在昨天晚間6點左右於南迴公路將涉案的5名嫌犯逮捕，到了深夜再緝捕到涉嫌開槍的林姓主嫌（22歲），也起出涉案的4支長槍和4支短槍。

▲▼大寮槍戰 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方起出大批槍枝。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

警方初步調查，雙方人馬是在8日凌晨相約在大寮區拷潭一帶就債務問題進行談判，不過據了解，被開槍的侯男、翁男都具有幫派背景，在7日下午侯、翁等人就開了5台車在大寮區保福宮前聚集，商討談判事宜，當時警方也獲報，派出巡邏車到場驅離，並進行定點守望，並沒有對侯、翁等人進行續查的動作，被動處理案件也導致8日凌晨談判破裂，進一步演變成街頭開火的事件。

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