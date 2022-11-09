北橫公路明池至百韜橋先搶通再復建　明天起「2時段管制通行」

▲台7線65K~85.5K明池至百韜橋路段明天(11月10日)起每日兩時段放行。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風挾豪雨重創，台7線北橫公路多處路段坍方，歷經公總日夜搶修，台7線65K~85.5K明池至百韜橋路段明天(11月10日)起每日兩時段放行，維持民生物資運補及搶修、公務等車輛通行，後續將持續復建逐步解除管制。

北橫公路台7線65K~85.5K (明池~百韜橋)路段，10月16日受尼莎颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，道路沿線台7線74.7K、81.6K、83K、84.1K等路段路基流失長達330公尺及多處邊坡坍方；10月30日又遇上奈格颱風及東北季風共伴強降雨影響造成台7線81K+200路基流失長約50公尺、81K下邊坡大規模坍滑(高度約180公尺)，造成路面縱向裂縫長度約100公尺等2處災情。

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由於降雨不斷，造成北橫公路明池路段數度擴災，搶修人員在連日降雨、濃霧、地形險峻嚴苛環境下，全力艱辛趲趕。近期災害路段持續受降雨影響仍處不穩定，後續邊坡及道路需辦理相關修復工程，需視天氣鋪設瀝青混凝土鋪面，經公路總局第四區養護工程處及獨立山工務段調派大量機具及搶修人員，並滾動檢討及調整搶修策略，災害路段今(9)日可完成碎石級配路面施工滾壓。

▲台7線65K~85.5K明池至百韜橋路段明天(11月10日)起每日兩時段放行。（圖／公路總局）

公路總局表示，考量山區雨勢影響及易起濃霧視線不佳，第一階段道路管制開放以運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，於11月10日起每日放行兩時段「上午07:30~08:30、下午15:00~16:00」，另如有有緊急或民生特殊需求，將協調加開放行時段；後續再視工程復建狀況及邊坡抗災能力恢復情形，逐步解除相關管制措施。

公路總局第四區養護工程處表示，放行時段災害現場已安排人員警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，請用路人耐心配合，小心駕駛、依序通過；每日放行時段如遇天候狀況不佳包括強降雨、濃霧無法監看邊坡等，或持續落石有擴災之虞時，仍不排除立即封閉道路，禁止人車通行，造成不便，尚祈見諒。