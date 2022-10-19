　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北橫公路柔腸寸斷！漏夜搶通6坍方點　8處持續搶修「通車時程曝」

▲▼宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

▲宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風日前帶來連日豪雨，昨(10/18)公路持續多點坍方，13處公路路段坍方中斷，經漏夜搶修，已有6處昨深夜搶通，不過又新增桃園復興區台7線49.7K大曼路段坍方點，目前仍有8處中斷，其中災情最慘重的北橫公路明池74K處、排谷溪等路段柔腸寸斷，公路總局預估10月31日搶通。

公路總局表示，截至今(19)日8時止，災阻路段8處，預估搶通時間仍要視現場天候及現地狀況變化調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中桃園市復興區台7線49.7K大曼路段坍方阻斷，預計今早搶通；宜蘭縣大同鄉台7線68.4K明池路段坍方阻斷、宜蘭縣大同鄉台7線69.5K明池路段坍方阻斷，通車時程尚無法預估，目前正儘速搶通中。

▲▼桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷。（圖／公路總局）

▲桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷。（圖／公路總局）

宜蘭縣大同鄉台7線74K明池路段路基流失約80m阻斷、宜蘭縣大同鄉台7線81.6K排谷溪路段路基流失約60m阻斷、宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失約90m阻斷，預計10月31日搶通。

宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K英士路段大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行；花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K關原至金馬隧道路段，便道路基流失，預計11月7日搶通。

▲▼宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)大規模坍方。（圖／公路總局）

▲宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)大規模坍方。（圖／公路總局）

公路總局表示，桃園市復興區台7線西端(桃園端)大曼往宜蘭方向搶通多處坍方災點，並已由第一區養護工程處於昨(18)日晚間21時40分挺進至明池山莊，成功將民生物資與柴油、藥品等緊急物資安全運抵山莊，後續預計今(19)日下半天起，於台7線巴陵(47K)至明池(65.5K)採區間接駁戒護民眾下山。

至於宜蘭縣大同鄉台7線(東端) 沿線坍方多處，物資與油料運送困難，暫停物資運送作業，原由山青運送之藥品及油料已接續由宜蘭縣消防局於18日傍晚17時30分送達明池山莊。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
法拍屋雙屍命案！40多歲妻伴屍白骨夫半年　燒成焦屍
黃義交墜樓亡　周玉蔻「請代上一柱香吧」對話截圖曝
陳昭榮爆「早和正宮分居」！　婚變原因曝
快訊／打高端赴日「補打疫苗方案」　衛福部長：確定要上路了
好市多聯名卡易主！　一表看市場排名大洗牌
陳昭榮「入夜共度15小時」！親暱陪看婦產科　熟女身分起底
影／女兒拒絕回家下秒跌蓮花池！　爸錄下崩潰過程笑歪
成龍買8間破舊老房超後悔！　10年後「1600萬→10億↑」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

安寧不是放棄等死！門諾緩和醫療25周年　人生最後一哩路有尊嚴

路基流失！上百人漏夜不眠不休搶修　台鐵平溪線「上午9時通車」

「國小哪個股長是屎缺？」　過來人曝2種最麻煩：根本是處罰

高榮南院醫療智慧論文發表　用科技躍升醫療品質

降雨趨緩！4地仍防噴雨　週四陽光露臉「週末變天雨區曝」

打高端赴日「補打疫苗方案」簽核中　衛福部長：確定已經要上路了

4星座別太火爆！　年底前得低調

北橫公路柔腸寸斷！漏夜搶通6坍方點　8處持續搶修「通車時程曝」

5年後再來大變　外國妹懷念「這東西台灣限定」：等不及了

高中同學竟是「爸爸的小情人」　媽媽還知情：男人需要放風新鮮感

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

安寧不是放棄等死！門諾緩和醫療25周年　人生最後一哩路有尊嚴

路基流失！上百人漏夜不眠不休搶修　台鐵平溪線「上午9時通車」

「國小哪個股長是屎缺？」　過來人曝2種最麻煩：根本是處罰

高榮南院醫療智慧論文發表　用科技躍升醫療品質

降雨趨緩！4地仍防噴雨　週四陽光露臉「週末變天雨區曝」

打高端赴日「補打疫苗方案」簽核中　衛福部長：確定已經要上路了

4星座別太火爆！　年底前得低調

北橫公路柔腸寸斷！漏夜搶通6坍方點　8處持續搶修「通車時程曝」

5年後再來大變　外國妹懷念「這東西台灣限定」：等不及了

高中同學竟是「爸爸的小情人」　媽媽還知情：男人需要放風新鮮感

安寧不是放棄等死！門諾緩和醫療25周年　人生最後一哩路有尊嚴

軟實力硬底子！花蓮特色旅宿再獲國際認證　通過家數全國第一

0056除息日買氣爆棚！開盤不到半小時　成交量破8萬張

路基流失！上百人漏夜不眠不休搶修　台鐵平溪線「上午9時通車」

靠《怪奇物語》救訂閱數！　Netflix第三季用戶大增241萬

俄傳將試射核飛彈　陸突發出撤僑通知：做好汽車、油料準備！

屏東法拍屋雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年　20日解剖追查死因

視網膜遊日直擊「1景點」：這裡最多台灣人！　秒被搭訕結局囧爆

黃義交墜樓亡　周玉蔻曝光對話截圖喊：請代上一柱香吧

「國小哪個股長是屎缺？」　過來人曝2種最麻煩：根本是處罰

基輔遭神風無人機狂轟！多棟建築物遇襲直竄濃煙

生活熱門新聞

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

好市多新上架「海鮮組合」！網見照片罵爆

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識

今晨17℃！恐新颱最快生成時間曝　2地區變天

Angelababy暴瘦、臉垮崩壞片曝光

拒回家跌蓮花池　女兒崩潰爸笑歪

路口直擊「巡弋飛彈」　網看傻：小黃真衰

女友陪老闆吃飯賺錢　2年後懷孕！他愣：我都有戴套

她結婚3年到宮廟求子！師父勸：捐10萬積陰德

更多熱門

相關新聞

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

颱風外圍環流帶來連日豪雨，雖今雨勢趨緩，但公路災情卻擴大，台7線北橫公路坍方點激增，柔腸寸斷，已14處路段傳出災情，其中2處已搶通便道，其他12處包括明池路段仍中斷，超過300人受困明池山莊，台7線北橫公路74K明池路段路基流失80m阻斷，預計10月31日搶通。

搶救台7線　巴稜段今晚拚「讓悍馬車過」

搶救台7線　巴稜段今晚拚「讓悍馬車過」

302人受困明池山莊　台7線6處坍方位置曝

302人受困明池山莊　台7線6處坍方位置曝

空投明池山莊物資2度延後　癌患藥物+油料徒步送上山

空投明池山莊物資2度延後　癌患藥物+油料徒步送上山

8公路坍方中斷「搶通時間曝」　台鐵平溪線路基下陷「全天停駛」

8公路坍方中斷「搶通時間曝」　台鐵平溪線路基下陷「全天停駛」

關鍵字：

北橫公路台7線明池坍方

讀者迴響

熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

即／蘋果官網突上架新品！M2版iPad Pro、iPad 10驚喜登場

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

陳艾琳要辦婚禮了！「認識15年」嫁最好朋友

「甲狀腺結節」會癌變！留意「6大警覺症狀」

更多

最夯影音

更多
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面