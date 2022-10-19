北橫公路柔腸寸斷！漏夜搶通6坍方點　8處持續搶修「通車時程曝」

▲宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失90m阻斷，預計10月31日搶通。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風日前帶來連日豪雨，昨(10/18)公路持續多點坍方，13處公路路段坍方中斷，經漏夜搶修，已有6處昨深夜搶通，不過又新增桃園復興區台7線49.7K大曼路段坍方點，目前仍有8處中斷，其中災情最慘重的北橫公路明池74K處、排谷溪等路段柔腸寸斷，公路總局預估10月31日搶通。

公路總局表示，截至今(19)日8時止，災阻路段8處，預估搶通時間仍要視現場天候及現地狀況變化調整。

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其中桃園市復興區台7線49.7K大曼路段坍方阻斷，預計今早搶通；宜蘭縣大同鄉台7線68.4K明池路段坍方阻斷、宜蘭縣大同鄉台7線69.5K明池路段坍方阻斷，通車時程尚無法預估，目前正儘速搶通中。

▲桃園市復興區台7線49.8K(大曼路段)坍方阻斷。（圖／公路總局）

宜蘭縣大同鄉台7線74K明池路段路基流失約80m阻斷、宜蘭縣大同鄉台7線81.6K排谷溪路段路基流失約60m阻斷、宜蘭縣大同鄉台7線83K排谷溪路段路基流失約90m阻斷，預計10月31日搶通。

宜蘭縣大同鄉台7線86.4K~86.6K英士路段大規模坍方，預計10月22日搶通便道通行；花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~120.6K關原至金馬隧道路段，便道路基流失，預計11月7日搶通。

▲宜蘭縣大同鄉台7線84.1K(英士路段)大規模坍方。（圖／公路總局）

公路總局表示，桃園市復興區台7線西端(桃園端)大曼往宜蘭方向搶通多處坍方災點，並已由第一區養護工程處於昨(18)日晚間21時40分挺進至明池山莊，成功將民生物資與柴油、藥品等緊急物資安全運抵山莊，後續預計今(19)日下半天起，於台7線巴陵(47K)至明池(65.5K)採區間接駁戒護民眾下山。



至於宜蘭縣大同鄉台7線(東端) 沿線坍方多處，物資與油料運送困難，暫停物資運送作業，原由山青運送之藥品及油料已接續由宜蘭縣消防局於18日傍晚17時30分送達明池山莊。

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