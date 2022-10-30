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台7線「回頭灣」大面積坍塌！路基流失50公尺　通路時間再延期

▲台7線「回頭灣」坍塌。（圖／公路總局四工處）

▲台7線「回頭灣」坍塌。（圖／公路總局四工處，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日前尼莎颱風外圍環流、東北季風共伴帶來大雨釀災，造成北橫公路台7線多點坍方，原本預計10月31日全線通車，但因受奈格颱風外圍環流帶來強大雨勢影響，29日再傳出81.2公里處的「回頭灣」道路坍塌，路基流失長約50公尺，無法如期搶通，公路總局30日將進一步測量及擬訂搶修策略，並再公布初估搶通時間。

公路總局四工處表示，北橫公路台7線65公里至85.5公里（明池～百韜橋）路段，今年10月16日受尼莎颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，台7線74.7K、81.6K、83K、84.1K等路段路基流失長達330公尺及多處邊坡坍方，經搶修後已進行至路面整修及護欄佈設階段。

▲台7線「回頭灣」坍塌。（圖／公路總局四工處）

原本預定可在10月31日搶通，但受奈格颱風外圍環流影響，災害路段持續降雨，29日再次造成台7線81.2公里回頭灣路基流失長約50公尺，由於此波降雨持續中，加上本次災害路段整體道路及邊坡皆處不穩定狀態，為確保搶修團隊的安全，四工處指出，如現地雨勢持續有強降雨將暫停搶修。

四工處說，原預定本月31日搶通便道，因受天氣影響，搶修團隊處於嚴苛環境下，且災區路段已有擴災情形，依氣象情資本次颱風環流及東北季風影響雨勢至本月2日較為趨緩，初估搶通待30日，進一步測量及搶修策略擬訂後公布，搶修期間造成不便，尚祈見諒。

四工處補充，28日降雨較為緩和，搶修團隊已完成台7線65公里至85.5公里（明池～百韜橋）災害路段內之明池山莊駐守人員之補給民生物資，「餘林業管理處明池駐所、明池警察派出所、森保處等單位人員皆已撤離，另災區內之單位已建立專線窗口密切聯繫。」

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