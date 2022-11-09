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藍營最強母雞侯友宜力挺許淑華　大讚是「認真做事」的人

記者蒲世芸／採訪報導

新北市長侯友宜手比二號，展露開心笑容，特地來到了南投就是要替國民黨南投縣長候選人許淑華加油站台。沿路掃街拜票，最強母雞侯友宜，攜手許淑華行程跑透透，希望能爭取到更多選民支持。侯友宜說，「許淑華歷經了議員、立委還有南投市長，一直將所有民眾放在心上，是一位用心、好好做事情的民意代表。用這樣的精神一步一腳印在我們南投，致力照顧長輩、照顧孩子，用這樣的力量想要給我們南投所有的市民朋友都能夠看得到。」

▲最強母雞侯友宜力挺許淑華　大讚是「認真做事」的人。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼最強母雞新北市長侯友宜特地南下替國民黨南投縣長候選人許淑華支持站台。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

▲最強母雞侯友宜力挺許淑華　大讚是「認真做事」的人。（圖／記者謝婷婷攝）

隨後來到寺廟參拜，現場也有不少民眾親自到場力挺，對於許淑華在選舉中遇到的對手攻擊，侯友宜說，「許淑華在拚南投縣縣長，很辛苦也很努力，過程中會被人說些有的沒有的，但是我跟大家說，選舉是要正派選舉，要走正路、好好做事情。」有新北市長侯友宜相挺，南投縣長候選人許淑華也和大家分享起自己的政見。許淑華期盼「創新南投」，突破南投縣面臨的先天困境，同時能銜接各世代的生活模式，注入創新思維與智慧科技，帶領南投全面建設發展。

▲最強母雞侯友宜力挺許淑華　大讚是「認真做事」的人。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼侯友宜攜手許淑華行程跑透透，民眾熱情回應表示支持。

▲最強母雞侯友宜力挺許淑華　大讚是「認真做事」的人。（圖／記者謝婷婷攝）

許淑華提到，「南投縣的主要發展我們可以分為交通、農業與經濟面還有觀光，以這四大主軸去推動我們南投縣的未來。尤其像現在數位化的科技來臨，之後我們最重要的南投縣未來，我們會用創新還有永續的概念去做我們整體推動方向。」為青年設立留鄉計畫，同時完善長照讓長輩能健康生活，期盼為在地民眾打造出融合成為老年、中年、青年都適合居住與創業的永續南投。

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侯友宜許淑華南投縣選舉2022九合一大選2022南投縣長

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