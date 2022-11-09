真的有人叫「丨丨」！雙11這天吃爭鮮享整桌免費　中1個也有5折

▲姓名中有2個「丨」（同音“滾”）吃爭鮮享整桌免費。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

爭鮮餐飲針對雙11推出許多優惠，其中姓名有2個「丨」（音同滾）可享整桌免費，不過台灣真的有人叫「丨丨」嗎？其實是有的，一名叫做「蘇丨丨」男子曾在去年4月上過《小明星大跟班》節目，還分享曾因名字差點被警察抓走的小插曲。

《小明星大跟班》去年4月以特殊取名為題材，找來許多擁有特別姓名的人們上節目分享，其中一名男子叫做「蘇丨丨」，他自我介紹時，現場嘉賓熱烈討論「丨丨」該如何唸，最後他本人說出「丨」音同「滾」。

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▲「蘇丨丨」曾上《小明星大跟班》節目。（圖／翻攝自YouTube／《小明星大跟班》）

蘇丨丨當時在節目提到，父親是按照出生月份替他取名，他的預產期剛好是在11月，當時父親翻字典又剛好翻到部首第一畫，看見該字就索性替他取名「丨丨」。不只如此，他的姊姊6月6日出生，名字就叫「六六」，姊弟倆並未抗拒這樣的名字，反而樂觀看待。

蘇丨丨還透露，過去曾因為名字差點被警察抓走，有次正逢暑假，他半夜去網咖，當時常有警察會來巡看是否有未成年，他出示證件後警察問這個字怎麼唸，他就說「滾」。而接下來其他2個警察全部包上來，他只好趕緊解釋「那個字叫『丨』，我不是叫你『滾』。」

▲雙11當天吃爭鮮還有內用11盤現折1盤優惠。（圖／記者黃士原攝）

爭鮮餐飲這次雙11優惠中，11月11日當天憑有效證件至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮用餐，凡姓名中有1個「丨」（同音“滾”）享用餐5折優惠，2個「丨」即整桌免費。由於去年不少人為了吃免費壽司郎而改名「鮭魚」，掀起一波「鮭魚之亂」，不知是不是這次也會有人去改名「丨丨」呢？

除了姓名優惠之外，11月11日當天其他優惠還有「爭鮮迴轉壽司及爭鮮PLUS」的內用11盤現折1盤、「定食8」任一定食享11元加購炸蝦1支、「MAGiC TOUCH」人氣黃金炸蝦握壽司享第2盤11元、「樂鮮」任一主食即可以11元加購原價120元的人氣調飲「深海奇緣」，以及「爭鮮gogo」最受歡迎點心芒果布丁第2件11元和公仔煎餅隨手包2件特價11元。

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