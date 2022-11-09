出入招待所是郭哲敏名下　北市偵查隊長認「值日飲酒」遭拔官

記者邱中岳／台北報導

日前爆出警大校長陳檡文與林秉文前往88會所，沒想到前立委黃國昌又在臉書上貼文，時任內湖分局林姓偵查隊長也出入招待所、疑似與其他人玩天九牌，且明確指出時間就在2019年7月25日晚上11時許，地點位於綽號「小明」的郭姓男子名下登記的辦公處所。

▲黃國昌爆料，時任內湖分局偵查隊長林弘基，在值日期間接受邱姓男子邀約前往飲酒。（圖／翻攝黃國昌臉書）

前立委黃國昌爆料警大校長陳檡文前往松勤路的88會所，8日他再度揭露，時任內湖分局偵查隊長林弘基，受人邀約前往內湖區行愛路的招待所，並被拍下正在玩天九牌博弈遊戲。黃國昌也寫下明確的時間地點，招待所是綽號小明的郭哲敏名下的辦公室，林弘基目前調任中山分局擔任偵查隊長，事發為2019年7月的事。

據了解，該處所並非對外開放的招待所，林弘基也坦承勤務中飲酒，但否認有賭博行為，當天受到1名邱姓茶葉古董商邀約前往打招呼，因現場在玩天九牌，不了解玩法所以在旁觀看，因飲酒後一時興起跟著把玩，並沒有盈利抽頭的情形，現場還有1名新北市刑大的小隊長在場。

對於黃國昌在選前爆料多名警官涉入不正當場所，且還在臉書上貼文郭哲敏就是檢警破獲地下匯兌的主嫌，更直指主嫌郭哲敏在檢警搜索之前，就早一步出境，並直接點名合作的人就是招待警大校長陳檡文的林秉文，相關人士透露，應該是有人不滿警方掃蕩作為，也有人認為因為是要對小明進行報復所以才會釋出影片。

林弘基漏夜前往督察室接受訊問，今天上午才返回中山分局偵查隊，邱姓茶葉古董商也前往北市警局接受詢問，但僅表示很多年前的事情，早就已經忘記了，北市警局督察室也依「警察人員參與賭博財物處分原則」、「員警飲用酒精禁止規定」祭出一大過處分，並且調離非主管職務。