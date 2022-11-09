　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出入招待所是郭哲敏名下　北市偵查隊長認「值日飲酒」遭拔官

記者邱中岳／台北報導

日前爆出警大校長陳檡文與林秉文前往88會所，沒想到前立委黃國昌又在臉書上貼文，時任內湖分局林姓偵查隊長也出入招待所、疑似與其他人玩天九牌，且明確指出時間就在2019年7月25日晚上11時許，地點位於綽號「小明」的郭姓男子名下登記的辦公處所。

▲▼林弘基被爆料在2019年前往招待所玩天九牌。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌爆料，時任內湖分局偵查隊長林弘基，在值日期間接受邱姓男子邀約前往飲酒。（圖／翻攝黃國昌臉書）

前立委黃國昌爆料警大校長陳檡文前往松勤路的88會所，8日他再度揭露，時任內湖分局偵查隊長林弘基，受人邀約前往內湖區行愛路的招待所，並被拍下正在玩天九牌博弈遊戲。黃國昌也寫下明確的時間地點，招待所是綽號小明的郭哲敏名下的辦公室，林弘基目前調任中山分局擔任偵查隊長，事發為2019年7月的事。

據了解，該處所並非對外開放的招待所，林弘基也坦承勤務中飲酒，但否認有賭博行為，當天受到1名邱姓茶葉古董商邀約前往打招呼，因現場在玩天九牌，不了解玩法所以在旁觀看，因飲酒後一時興起跟著把玩，並沒有盈利抽頭的情形，現場還有1名新北市刑大的小隊長在場。

對於黃國昌在選前爆料多名警官涉入不正當場所，且還在臉書上貼文郭哲敏就是檢警破獲地下匯兌的主嫌，更直指主嫌郭哲敏在檢警搜索之前，就早一步出境，並直接點名合作的人就是招待警大校長陳檡文的林秉文，相關人士透露，應該是有人不滿警方掃蕩作為，也有人認為因為是要對小明進行報復所以才會釋出影片。

林弘基漏夜前往督察室接受訊問，今天上午才返回中山分局偵查隊，邱姓茶葉古董商也前往北市警局接受詢問，但僅表示很多年前的事情，早就已經忘記了，北市警局督察室也依「警察人員參與賭博財物處分原則」、「員警飲用酒精禁止規定」祭出一大過處分，並且調離非主管職務。

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
天道盟精神領袖父喪　500黑衣人聚集送行
LIVE／身心俱疲？高虹安驚傳住院　李佳穎爆離婚熱戀中！親密
快訊／高虹安傳緊急送醫住院！　行程全取消
錄音檔流出！她被「陪睡換出疆證」　男開價：嘿咻4次
BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端擊退！畫面曝
姓名有這2字！　迴轉壽司整桌免費
獨／李佳穎爆無縫接軌鮪魚前男友　「七夕親密照」流出
夏克立突回台發「不自殺聲明」！現身宣戰黃嘉千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

門口掛合法牌競協會招牌　31賭客屋內大玩德州撲克...全被逮

櫃姐裸聊遭側錄　渣男到處傳「她是情色直播主」下場曝

遊戲幣洗錢35億！警破7人水房　鈔票堆滿地...主嫌賓士保時捷代步

社福團體憂心《菸防法》躺立院　擺3張床喊話立委：起床了！

3度遭「屎尿水」灌門縫！台中女嚇壞急報警　真兇竟是樓下鄰居

天道盟精神領袖父喪　500黑衣人送行！200警力出動逮3通緝犯

警大校長、北市偵查隊長接連出包　警政署長：絕不護短

戀上人妻甜喊「我現在只想愛妳」　他1原因免賠45萬元

大寮槍手15槍傷2人14hrs落網　陳其邁讚警：最短時間破案

表現差「變奴隸」坐離島區隔離　小學荒唐師...暴怒狂吼童全被錄

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

蘇有朋《披荊斬棘2》奪總冠軍！　「以為沒機會回舞台」..唱到泛淚

門口掛合法牌競協會招牌　31賭客屋內大玩德州撲克...全被逮

櫃姐裸聊遭側錄　渣男到處傳「她是情色直播主」下場曝

遊戲幣洗錢35億！警破7人水房　鈔票堆滿地...主嫌賓士保時捷代步

社福團體憂心《菸防法》躺立院　擺3張床喊話立委：起床了！

3度遭「屎尿水」灌門縫！台中女嚇壞急報警　真兇竟是樓下鄰居

天道盟精神領袖父喪　500黑衣人送行！200警力出動逮3通緝犯

警大校長、北市偵查隊長接連出包　警政署長：絕不護短

戀上人妻甜喊「我現在只想愛妳」　他1原因免賠45萬元

大寮槍手15槍傷2人14hrs落網　陳其邁讚警：最短時間破案

表現差「變奴隸」坐離島區隔離　小學荒唐師...暴怒狂吼童全被錄

人氣票選抽Switch、AirPods　全台大專街舞盛會回歸

BLACKPINK門票「真的1秒搶光」黃牛炒到20萬　主辦：明天還有票！

門口掛合法牌競協會招牌　31賭客屋內大玩德州撲克...全被逮

公館東南亞影城賣了？　新美齊擬以8.8億拿99.81%股權

高虹安傳「身心俱疲」住院中　四叉貓諷刺：掛號費會報帳嗎？

5G AIoT帶動亞灣聚落經濟！串聯在地活動、經典IP「夢想動畫」為各產業示範新商模

櫃姐裸聊遭側錄　渣男到處傳「她是情色直播主」下場曝

偵查隊長林弘基被拔官記過　黃國昌批「抓小放大」：陳檡文呢？

川普鐵粉連任眾議員！葛林爭議不斷　仍以2倍票數「輾壓對手」勝出

書迷省錢快看！萬本暢銷書全部「66折」　快閃下殺限時只有兩天

社會熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

詐團幹部帶女友瘋玩墾丁　偷渡前被抓

身障女被逼嘿咻19次拍攝性愛影片　已婚男以此逃脫牢獄之災

高雄5槍手落網了　狼狽趴地模樣曝光

起底台版柬埔寨面試官　竟是22歲美豔爆乳妹

台豬仔囚房曝　網驚：不給活路

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

台版柬埔寨幹部「蝦董」聲押禁見

認出入招待所玩天九牌！中山分局偵查隊長遭拔官

台版柬埔寨幹部名單曝　鎖定2藏鏡人

即／抓到5名槍手「搜出現金、毒品吸食器」

蘆洲爆「都更犯罪」　2個月5起大火毀千坪廠房

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

更多熱門

相關新聞

酒店妹遭下藥性侵　判刑定讞

酒店妹遭下藥性侵　判刑定讞

高雄林姓男子日前點了酒店妹花蘿（化名）到朋友的招待所坐檯，眾人飲酒作樂後，僅剩花蘿與林男。林男聊天之際，對花蘿噴了一口香煙，花蘿就此昏迷；醒來後發現自己內衣褲位移，這才發現遭到下藥性侵。最高法院審理後，將林男重判7年4月定讞。

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

偵查隊長涉足招待所賭博　內政部：警紀是最基本要求

偵查隊長涉足招待所賭博　內政部：警紀是最基本要求

魔獸為何棄CBA選T1職籃？陸媒曝主因

魔獸為何棄CBA選T1職籃？陸媒曝主因

美國期中選舉開跑！「這7件事」要注意

美國期中選舉開跑！「這7件事」要注意

關鍵字：

偵查隊長飲酒北市警局中山警分局內湖警分局林弘基調職非主管影音招待所天九牌

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

Garena結束英雄聯盟12年營運　

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

被爆「為小黃瓜痛罵助理」　王思佳公開認：就是我

鄭運鵬從小看魔獸打球遭酸！緊急出面滅火

NBA稱T1是頂級聯賽　甜瓜也將來台？

更多

最夯影音

更多
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD
單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面