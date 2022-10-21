立委集體收賄案二審首開　陳超明稱「無罪」、「非常有信心」

▲立委陳超明涉貪，二審首度開庭，他仍稱自己無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

立委集體收賄案一審判刑後，上訴高等法院二審。高院21日首度開庭審理，並傳喚一審遭重判7年8月的陳超明等人出庭。陳超明開庭前受訪時表示，還是要做「無罪答辯」，並且對於二審，他「非常有信心」。至於立委蘇震清、趙正宇，本次均分別請假未到庭。

台北地檢署指揮調查局北機站歷經5年多的監聽、行動跟監，查出前太流負責人李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO百貨經營權，長期和事業夥伴、統領富二代翁華利，透過白手套行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現、前任立委，請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。檢方提起公訴後，一審將蘇震清判刑10年、廖國棟判刑8年6月、陳超明判刑7年8月、徐永明判刑7年4月、趙正宇被依照逃漏稅判刑6月，另外有多名立委助理也遭到判刑。案件上訴第二審。

二審高院於21日首度開庭審理，原定傳喚蘇震清、陳超明、趙正宇，以及2名助理，但最後蘇震清、趙正宇均請假未到庭，僅剩陳超明與2名助理出庭。而一審認定收賄100萬元、判刑7年8月的陳超明，在進入法庭前記者詢問他是否還是堅持無罪？他回答「當然是無罪」，並「表達感謝之意」，記者再問他對二審是否有信心？他回說，「非常有信心」。

法庭上，陳超明也否認犯罪，他檢察官的起訴「張冠李戴」、「移花接木」。他說自己從不認識李恆隆，是一直到案發後才在法院中見到李恆隆，那代表李恆隆覺得他「功用不大」，才從沒主動找他。這100萬元是合法的政治獻金，依法陳報，也經過政府公告、監察院審核，沒有任何違法。

另外陳超明也表示，自己從未主動辦理公聽會支持修法，也從未打電話對經濟部施壓，檢察官的起訴，是「主觀推測」、「把沒有證據的證據拿來起訴」、「全世界找不到這種對價關係」、「起訴書太會寫」。他對於檢方起訴的犯罪事實全面否認，請求法官依法調查，還他清白。