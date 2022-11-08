一圖看一周降雨「4階段變化」　周末天氣最好！周日晚間再變天

▲未來一周降雨預報示意圖。（圖／記者陳家豪攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周降雨將出現四階段變化，華南雲雨區東移，今各地有降雨機率，基隆北海岸、東北部有局部大雨；周三、四北部、東北部、東部、西半部有降雨機率，桃園以南多雲透光；周五到周日白天轉乾，周末是天氣最好的時候，周日晚間再迎一波東北季風，又將出現降雨。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，受華南雲雨區影響，今(11/8)各地有下雨機率，基隆、宜蘭有局部性大雨；水氣周四、周五(11/10~11/11)減少，天氣將緩和下來，下周日(11/13)晚上將有另一波東北季風增強影響天氣。

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未來一周降雨也將出現四階段變化，伍婉華表示，今(11/8)南部平地降雨機率較低外，其他各地都有降雨機率，基隆、宜蘭有局部大雨機率；明天周三(11/9)水氣還是比較多，基隆、宜蘭仍有局部大雨，大台北、花蓮、台東有局部短暫雨，澎金馬、西半部也有零星降雨，桃園以南多雲有時透光。

▲未來一周降雨預報示意圖。（圖／氣象局）

周四(11/10)澎金馬和西半部降雨機率降低，桃園以南多雲到晴，其他各地仍有降雨，基隆、宜蘭還是可能有局部較大雨勢。

伍婉華指出，周五(11/11)過後水氣將減少，類似天氣維持到周日白天，迎風面基隆北海岸、東半部、北部山區仍有局部短暫雨，桃園以南有陽光；周六(11/12)白天到下周日(11/13)白天將是未來一周天氣最穩定時候。下周日晚上將有另一波東北季風南下且將影響到下周，北部、東北部溫度下降，迎風面北部、東半部有短暫降雨機率，雨勢大小要持續觀察。

▲中央氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者陳家豪攝）

至於溫度部分，伍婉華表示，今清晨各地低溫下降，平地最低溫出現在連江縣18.2度，本島最低溫出現在花蓮鯉魚潭19度，今天中南部白天暖和約29到30度，其他各地溫度舒適，估馬祖21度，金澎25度，花東26到27度。

伍婉華指出，明天開始，各地高低溫不會下降，但有些地方溫度會微幅回升，下波東北季風影響前，中南部日夜溫差大，有8到9度落差；下周日(11/13)晚上到下周一(11/14)東北季風南下，北部溫度部分，下周一高溫會比周日下降3到4度，周日馬祖預估18度，金門、中部以北、東北部、東部約20度，其他地方22到23度。

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