小心失控！血月今晚登場「狂亂席捲而來」　12星座注意事項一次看

▲塔羅牌老師艾菲爾提醒大家遇事保持冷靜就能安穩度過。（示意圖／擷取自pixabay）

圖文／CTWANT

俗稱「血月」的天象月全食今（8）日晚間登場，塔羅牌老師艾菲爾提醒，今天的月食滿月能量發生在金牛座，剛好正在逆行的天王星也在這裡，滿月能量將混合著改革、突變、無預期、分裂、顛覆的特質，許多事情可能會在毫無預警之中狂亂席捲而至。對此，他也祭出「安度指南」讓12星座都能平安度過挑戰，並呼籲遇事切勿心煩意亂、需保持冷靜。

艾菲爾昨（7）日在臉書發文指出，此次的月食滿月，導致工作、生活、關係皆無法照著預期發展，加上滿月時期會讓不少人情緒高漲，很容易一不小心全盤失控。他也提醒，這段期間無論發生什麼事，都要回歸當下，別讓情緒牽著走，至於已經失控的局面，就讓它自由發展。

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艾菲爾強調，「金牛月食滿月」對12星座都有不同層面影響，加上天王星突變、混亂能量，不少人會在這段期間感到心煩意亂，記得保持冷靜、向宇宙請求支持，就能安穩度過此次危機，他也祭出「安度指南」提醒12星座注意事項。

12星座金牛座月食滿月【安度指南】（請同時參考太陽、上升星座）：

白羊座

金牛座滿月發生在白羊座的財帛宮位，有可能因為意外賺入大筆財富，也可能在無預期下，突然需要一筆不小的費用來應對生活、或工作上的突發狀況，先查看你的財務狀況，未雨綢繆、防患未然。

金牛座

金牛座滿月發生金牛座的命宮，生活、人際、關係、金錢或許會有變故發生，大有機會是身邊人的關係變化會為你帶來金錢、或是讓你荷包大失血。如果有換個合作夥伴的想法，金錢流向可能會再大進或大出。

雙子座

金牛座滿月發生在雙子座的隱密宮位，此刻的你可能面臨排山倒海的壓力，導致情緒不佳，加上火星在命宮逆行，更是牽動平時累積在內心深處的怒氣。記得別將一時的情緒當成需要立即做出的反應，也許會造成反效果。

巨蟹座

金牛座滿月發生在巨蟹座的友誼宮位，滿月期間或之後會突然與某些交友圈產生切割，並可能迅速加入到新的人際圈，連帶新的人事物進入到你的生活中，你也會在這段期間注意到新的對象。該放手的過往情誼別太留戀，你永遠都不會知道接下來會不會遇見更棒的人！

獅子座

金牛座滿月發生在獅子座的事業宮位，事業上的合作夥伴或客戶可能會出現小麻煩，需要出面收拾，而引發你的情緒。面對棘手的事或情緒，別匆忙作出反應，有可能會讓事態更加一發不可收拾。

處女座

金牛座滿月發生在處女座的遷徙宮位，這段期間如果手上正在處理與國外有關的事物，可能會出現一些預期之外的變化。也可能因為公司外派的緣故，需要搬遷到遠方工作及生活，人生也許因此走向與理想不同的路，給自己多點時間消化。

天秤座

金牛座滿月發生在天秤座的疾厄宮位，需要注意此時與他人金錢上的往來，有可能借出去的錢無法在講好的歸期收回。同時調整財務狀況，這裡指的是儲蓄習慣、或是獲利投資的習慣太大手大腳的話，易有風險。

天蠍座

金牛座滿月發生在天蠍座的關係宮位，過往存在於你和伴侶之間隱藏的問題，很可能在此時浮上檯面，或許會開始思考這一段關係的去留、也可能彼此會向對方提出分開的想法。單身的你，已經有曖昧、單戀情形的你，也許會突然之間結束這樣的情況，或是邂逅新的人。

射手座

金牛座滿月發生在射手座的工作宮位，工作中有某些細節一直都沒有落實，在交期結束前突然的浮上檯面，建議手上若有正要收尾的項目，回頭看看手頭工作是否有遺漏的地方。健康方面，這段期間如身體有小病小痛別再拖延，症狀可能會突然加劇。

魔羯座

金牛座滿月發生在摩羯座的戀愛宮位，如果現在有約會或曖昧的對象，積極一點有可能在滿月之後馬上確立關係。而過往在關係有欺瞞、第三者的情況則容易曝光，將關係推到結束、或是重新審視的狀態。

水瓶座

金牛座滿月發生在水瓶座的家庭宮位，過去與家人之間尚未解決的問題，會經由衝突或事件再次浮現，這次請別一言不合就關上房門，請給予家人彼此說說心裡話的時間，化解心中疙瘩。家中裝潢可能會超乎預期告一段落、或出現重大的延遲，也有機會搬遷到新住處。

雙魚座

金牛座滿月發生在雙魚座的交流宮位，這段時間是考驗情商的時刻。與人溝通之時，他人的遣辭用語也許一下就刺中你的心，而你也不甘示弱的回擊，導致無用的溝通還得罪了彼此，這幾天找個時間靜坐冥想沉澱心緒，有什麼話可以之後再說，不急著一下就說出口。

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