呼吸治療師控訴防疫獎勵金落空　衛福部：依系統主動勾稽！已發5.4億

▲衛福部大樓，資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情期間，有不少重症患者靠著有「救命神器」之稱的高流量氧氣鼻導管救回一命，但實際操作這些儀器的呼吸治療師卻不一定有領到應有的防疫獎勵。衛福部醫事司今（8）日回應，針對呼吸治療師相關獎勵金已經發放今年7月，金額達5.42億元；該筆獎勵金是衛福部透過系統勾稽主動發放，但是必須在規定時間內用相關醫令代碼申請，如果發放有落差，應先向醫院釐清申報過程。

呼吸治療師自救小組、臺大醫院工會、北市聯醫工會、國軍高雄總醫院左營分院企業工會及台灣醫療工會聯合會等團體今日共同召開記者會，指控呼吸治療師們依法請領的確診重症患者照顧獎勵卻無法完整領取，並且資訊不透明、機關窗口無法處理問題。

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北市聯醫工會呼吸治療師代表胡展綸說明，除了救命神器操作外，呼吸治療師更重要的職責是協助醫師插管、調整呼吸器來維持病患的生命，疾病改善後執行拔管和後續心肺復健，在呼吸衰竭病人的復原中扮演舉足輕重的角色，過程中都處在大量病毒暴露風險，但卻沒有得到政府重視。

來自國軍高雄總醫院左營分院企業工會代表劉惠雯表示，近期各地基層呼吸治療師向衛福部長信箱多次反應問題，得到的回應卻是告訴各治療師「都有發錢，有問題請向醫院反應」，實際上則發現衛福部所用來計算津貼日數的緊急醫療管理系統，根本無法正確計算呼吸治療師所照顧的病人日數。

另外，當病人尚須倚賴高通量鼻導管協助呼吸的時候，衛福部卻僅計算第一天的獎勵，第二天之後便被認為「無風險」而無獎勵，明顯忽略了呼吸治療師的辛苦付出與承擔的危險。

▲呼吸治療師在新冠病患治療中扮演重要角色，相關風險高，醫院病房示意圖。（圖／取自Pixabay）



台大醫院企業工會呼吸治療師許銘修解釋，政府目前的津貼發放作業漏洞百出 ，算出的金額低到匪夷所思，以台大醫院來說就曾對內公告「政府發放金額落 差太大」導致無法發放，甚至有台北市知名醫學中心明明收治許多COVID重症 患者，卻被衛福部認定能請領的獎勵金額為0，呼吸治療師如果認為數字不合理 ，也無從進行查證和申訴。

衛福部醫事司專委彭美珍受訪表示，醫事司考量希望讓一線人員及早領到該筆款項，是透過法定傳染病通報系統、緊急醫療管理系統，加上健保4組相關醫令代碼於24小時內上傳等三項系統資料進行主動勾稽，只要符合就會發放，目前為止已經撥付到今年7月。

至於獲得獎勵金和實際服務狀況有落差，彭美珍表示，只要醫院按照規定申報的，都已經完成撥款，如果還有一意，希望能和醫院釐清相關申報流程有無錯誤；而醫院或相關人員對於津貼及獎勵費用發放落差有疑義時，可透過衛福部嚴重特殊傳染性肺炎專區所列各項津貼及獎勵費用諮詢電話提出申訴。

衛福部強調，截至11月8日，已核發491家醫院獎勵費用、醫事人員與相關人員津貼及補償共427.83億元。其中，以慰勉呼吸治療師因親自執行COVID-19病人呼吸器插管、調整、抽痰處置所產生的飛沫感染風險，核發180家醫院重症患者照護獎勵費用計5.42億元。