國泰世華不滿「誰摔死了李新？」要郭新政刪文道歉！二審逆轉

▲郭新政（左）與盛竹如當時拍攝的影片，引起不少效應。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

已故台北市議員李新的生前女友郭新政，製作「誰摔死了李新」一系列影片，其中一集提到國泰世華銀行配合前立委羅淑蕾「漏蓋章」，國泰世華不滿，起訴要求郭新政刪除文章並道歉，一審判准，但上訴二審後卻出現大逆轉，高院8日改判郭新政勝訴，不須刪文也不須道歉。可上訴。

前台北市議員李新2017年9月底在住處墜樓身亡，之後郭新政就製作一系列影片，並在臉書上陸續公布。而本案緣起，就是郭新政於2019年2月22日公布的「李新是怎麼摔死的part 9潘朵拉的盒子打開了」影片。

該片開頭由資深媒體人盛竹如說：「如果我們能夠解出第一個問題，也就是找到真實的證據證明國泰世華與羅淑蕾以及羅淑蕾背後所謂的夫人集團，是真正勾結串謀造假的話，那其他問題就迎刃而解；國泰世華一再說漏蓋印章，真的是這樣嗎」隨後播放出一段錄音檔，影射前立委羅淑蕾利用立法委員之身分，要求國泰世華之「莊姓副總」開立3張漏未蓋章之台支支票，使人持票取信郭新政，進而誘使郭新政取出珠寶，而「莊姓副總」即口頭答應配合辦理。

國泰世華不滿，認為影片「漏蓋章」的說法，已經妨害銀行的名譽，因此提出民刑事訴訟。其中刑事自訴部分已於去年10月間無罪確定，至於民事部分，國泰世華要求郭新政刪除影片、貼文，並刊登道歉啟事。一審法院審理後，判決郭新政敗訴，必須刪除影片、貼文，並在臉書粉絲頁置頂刊登道歉啟事30日，以及在報紙全國版中刊登道歉啟事1日。郭新政上訴第二審。

二審高院於8日宣判，高院認為有爭議的錄音帶無法證明經過偽造、剪接；且因本事件牽涉到金融機構是否違反內部雙簽章制規範，具有公益性，應受社會監督，為可受公評事項。再加上影片內容乃郭新政依自身經驗及所取得證據資料，基於有相當理由確信屬實之事實所為意見表達，是針對可受公評事項為適當評論，應受言論自由保障。故高院逆轉改判郭新政勝訴。本案可上訴。