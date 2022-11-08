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大陸 大陸焦點 特派現場

2架殲-10珠海航展上演「高速交叉」　C919客機完成30秒短道起飛

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國產大型客機C919今（8）早亮相第十四屆中國航展（又稱珠海航展），並採用中圈短跑道方式進行起飛。另外，兩架「殲-10」上演高速交叉，2道藍煙橫跨天際。

▲▼ 珠海航展,殲10 。（圖／央視軍事）

▲兩架殲-10高速交叉飛行 。（圖／央視軍事）

在今早的珠海航展上，先由解放軍空軍「八一」飛行表演隊出場，在空中「大秀肌肉」；兩架「殲-10」上演高速交叉，被陸媒指出是「世界上最驚險的飛行表演動作」；運油-20亦進行首次飛行表演，展示了3根加油管。

▼運油-20 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼ 珠海航展,中國航展,運油20 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

另外，在C919客機展示環節，可見該架大型民航機先是在跑道滑行，停留一陣後，接著花了約30秒的時間完成了起飛，之後在空中盤旋飛行。

▼ C919客機準備起飛。（圖／翻攝自CCTV）

▲▼ 珠海航展,中國航展,c919 。（圖／翻攝自cctv）

據悉，C919大型客機是大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075-5555公里。2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功實現首次實驗飛行。

今年5月14日，中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次「飛行試驗」圓滿完成。截至10月初，C919累計訂單為815架，28家客戶中有3家是國外航空公司，分別為泰國都市航空、美國GECAS及德國普仁航空。

第十四屆中國航展11月8日至13日在廣東珠海舉行，是由大陸國務院批准舉辦的國際性專業航空航天展覽，集商貿性、專業性與學術交流、飛行表演於一體，每2年舉辦一次。

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