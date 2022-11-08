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大陸 大陸焦點 特派現場

珠海航展今開幕！解放軍戰機空中炫技　轟-6K掛彈現身

記者蔡儀潔／綜合報導

第十四屆中國航展（又稱珠海航展）今（8）早開幕，多種新型無人機成為關注焦點。今日一開場，先由6架戰鬥機進行飛行表演，在天空製造「彩虹瀑布」。

▲▼ 珠海航展，中國航展 。（圖／翻攝自CCTV）

▲▼飛行表演畫面。（圖／翻攝自CCTV）

▲▼珠海航展,中國航展。（圖／翻攝自CCTV）

今日開幕式天氣多雲，現場先由解放軍空軍「八一」飛行表演隊出場，6架戰鬥機不斷變化動作，期間發出紅、黃、藍彩色煙霧。

▲▼ 珠海航展,中國航展，轟-6k。（圖／澎湃新聞）

▲轟-6K現場畫面。（圖／澎湃新聞）

另外，現場可見，轟-6K攜帶了一款外型與俄羅斯「匕首」高超音速導彈相近的導彈，採用雙錐形彈頭，彈體尾部有X型對稱分布的控制舵面。

▼ 轟-6k攜帶的導彈。（圖／澎湃新聞）

▲▼ 珠海航展,中國航展，轟-6k。（圖／澎湃新聞）

解放軍空軍「20」家族今日均會亮相，包括，殲-20、運油-20和攻擊-2無人機等7型飛機。其中，殲-20首次中降珠海進行展示、運油-20首次在空中飛行展示。

▲▼ 珠海航展,中國航展,運油20 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲運油-20亮相，展示3根加油管  。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據悉，運油-20作為中國新一代空中加油裝備，與殲-20、殲-16、殲-10C等空軍「三劍客」戰機多次開展空中加油訓練，增強了空軍航空兵遠程機動能力。

中國國際航空航天博覽會創辦於1996年，是由大陸國務院批准舉辦的國際性專業航空航天展覽，集商貿性、專業性與學術交流、飛行表演於一體，每2年舉辦一次。本屆航展將於11月8日至13日在廣東珠海舉行。

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