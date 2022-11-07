可大範圍探測低軌衛星！「SLC-18雷達」將亮相珠海航展

▲SLC-18雷達外型壯觀。（圖／翻攝環球網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國航天博覽會（珠海航展）將於8日開幕，今年除了多種無人機以外，也將首次展出外型壯觀的「SLC-18空間監視目標有源相控陣雷達」，其主要用於執行空間目標監視任務，並具備對低軌衛星等空間目標進行搜索捕獲、跟蹤測量、軌道計算和編目預報等功能。

根據《環球時報》報導，在本屆珠海航展上，中國電科14所將首次展出針對空間威脅的重磅產品「SLC-18空間監視目標有源相控陣雷達」。

報導提到，該雷達堪稱本屆航展威力最大的雷達產品，在展館內幾乎「頂天立地」，龐大、壯觀的天線陣面非常有辨識度，主要用於執行空間目標監視任務，採用固態有源相控陣體制，具備對低軌衛星等空間目標進行搜索捕獲、跟蹤測量、軌道計算和編目預報等功能，並獲取多目標跟踪測量數據。

該雷達採用先進的全固態有源相控陣體制，工作在較低的頻段，具有全天候、全天時、多目標、大威力、大搜索範圍等突出優點，能在大範圍空域內實現對低軌道目標的探測，可覆蓋大量低軌衛星目標。

通過體系設計與合理的布站，SLC-18能夠完成對過境衛星目標的全方位監視，具備空間目標普測能力。同時，雷達又具備較高的測量精度，基於雷達的跟踪信息，通過目標定軌，一般可提前提供衛星臨空過境預報，為地面決策採取應對措施爭取到足夠的時間。