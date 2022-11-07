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大陸「翼龍-3」無人機首亮相！　「遠航程、重掛載」為國際先進水平

▲▼陸大型無人機「翼龍-3」將亮相珠海航展。（圖／翻攝自央視）

▲陸大型無人機「翼龍-3」將亮相珠海航展。（圖／翻攝自央視）

記者鄭文晴／綜合報導

大陸研製的大型無人機「翼龍-3」，將在第十四屆中國國際航空航天博覽會（又稱珠海航展）首度亮相。大陸報導稱，這款無人機具有「遠航程、重掛載、多用途」特點，且在同級別無人機系統產品中處於「國際先進水平」。

根據《央視》軍事報導，「翼龍-3」是大陸完全擁有自主智慧財產權的無人機平台，在大噸位同級別、中空長航時無人機系統產品中處於國際先進水平。

在央視畫面中可以看到，「翼龍-3」兩側機翼下各擁有4個掛架，至少能掛載8枚彈頭，而機腹下也配備了1個掛架，9個掛架可以掛載不同的武器系統。

報導表示，此次航展還會有今年1月才完成首飛的「翼龍-1E」登場，將進行飛行表演。大陸中國航空工業「翼龍-1E」總設計師唐勇指出，翼龍-1E所展示的有兩個方面，第一個，此次飛行表演用的是最大外掛「400多公斤、外掛9枚彈」，其中有4個彈型3個重量級，有空空彈，也有空地彈；第二，將通過飛行表演展示其機動性和穩定的控制能力。

另外，根據《環球網》報導，此次航展也將會有多款軍民用無人機亮相，包含「翼龍-1E」、「翼龍-3」、「無偵7」、「無偵8」、「攻擊11」、「雲影」和「旋戈」等機型。

公開資料顯示，「翼龍」系列無人機是中國航空工業集團成都飛機設計研究所設計。其中「翼龍-1」機身長9.34公尺、翼展14公尺；「翼龍-2」機長11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺，最大飛行高度為9000公尺，最大飛行速度為每小時370公里，最大起飛重量4.2噸，外掛能力為480公斤，可實現20小時持續任務續航。

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