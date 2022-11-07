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梨泰院再迎存亡危機！才從「同志酒吧疫情」擺脫　居民盼勿貼標籤

▲▼梨泰院踩踏悲劇爆發後，警方與國立科學搜查研究院7日前往現場進行2次鑑定。（圖／CFP）

▲梨泰院踩踏悲劇爆發後，警方與國立科學搜查研究院7日前往現場進行2次鑑定。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

首爾梨泰院因特殊的歷史背景因素匯聚各國文化，從韓戰以來就發展成專供美軍娛樂消費的地點，1990年代以後更聚居來自各國的勞工，在人種、性別、宗教上形成多元繁榮景象。在新冠疫情後，梨泰院本該迎來重振的機會，豈料今年10月29日爆發踩踏慘劇，導致156人死亡；居民期盼，外界能抹去對梨泰院的汙名。

梨泰院因多元的歷史文化背景而彙集富含異國風情的餐廳、酒吧、咖啡廳、夜店等，2020年初更成為由朴敘俊主演的韓劇《梨泰院Class》背景；不過，2020年全球開始爆發新冠肺炎疫情後，梨泰院也因該年5月在同志酒吧、夜店傳出多人感染傳播鏈，加上文在寅政府高強度的防疫措施，包括限制餐廳營業與內用時間、社交防疫距離等，導致商家迎來近2年的蕭條期。

直到2021年11月前後，文在寅政府開始轉換防疫體制、分階實施「與病毒共存」，才又為梨泰院餐廳、酒吧等自營業者帶來一絲生機，去年萬聖節派對也有許多期盼恢復日常生活的年輕人前往參加扮裝派對。

▼南韓政府2020年5月曾勸導酒店等娛樂設施，非必要應停業1個月。（圖／路透社）

▲▼南韓政府勸導酒店等娛樂設施，非必要應停業1個月（圖／路透社）

▲▼首爾梨泰院萬聖節當晚人滿為患。（圖／達志影像／newscom）

▲2021年10月，首爾梨泰院萬聖節當晚人滿為患。（圖／達志影像／newscom）

至於今年10月底，梨泰院首度迎來包括口罩令等防疫措施全面解除的萬聖節，高達10萬人聚集至此，踩踏慘劇的噩夢隨之爆發......。

根據《韓聯社》，梨泰院當地許多民眾受訪時回憶起2年前，曾因新冠病毒在酒吧、夜店等傳播而備受歧視，甚至還被貼上汙名化的標籤，他們擔心如今踩踏慘劇爆發後，這些充滿歧視的噩夢恐將再度重演。

一名在梨泰院定居7年的29歲金姓民眾表示，「梨泰院經常舉辦萬聖節或地球村相關慶典，代表這個地方具有強大且多元的包容性。我擔心此次踩踏悲劇，會讓梨泰院的形象淪為只供嬉鬧玩樂的空間。」

▲▼年輕女性打扮裸露（圖／翻攝自Youtube@Seoul 4K Walker）

▲2021年10月梨泰院萬聖節派對，年輕女性打扮裸露。（圖／翻攝自Youtube@Seoul 4K Walker）

至於在梨泰院打工的20歲金姓青年則擔心，未來民眾恐怕只要提到梨泰院，就會聯想起踩踏悲劇，「當我告訴朋友我住在梨泰院時，他們總是跟我開玩笑說，『只要你在那喝酒醉到躺平，就會有外國人來撿屍』，隨著當地匯集外國人與性少數族群，帶有偏見看梨泰院的人就愈多。」

定居梨泰院長達18年的41歲姜姓民眾則回憶起2020年5月，因某補習班講師先後前往5間同志酒吧、夜店，進而導致當地掀起多人感染傳播鏈的事件，「部分媒體在報導時，總是將梨泰院和男同志酒吧牽扯在一起，呈現出梨泰院與特定族群之間的偏見。」

▲▼從梨泰院望向南山首爾塔。（圖／CFP）

▲從梨泰院望向南山首爾塔。（圖／CFP）

還有當地居民指出，他們不願外界在稱呼此次踩踏悲劇前，還要再加上「梨泰院」三個字，就怕未來會被貼上特定標籤。

至於當地商家雖然為了生計重新開門營業，卻發現街頭根本就沒有人群，許多年輕人根本就不敢再度前來這個傷心地。經營卡啦OK的A某透露，「光是開門有什麼用？根本就沒有客人啊！覺得非常心痛。」

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