快訊／池上男飛撞遊客1死1傷！酒測值竟高達0.95　檢諭令2萬交保

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台東一名徐姓男子開貨車撞死一名張姓女子，造成張女一家4口天倫夢碎。徐男撞人後逃逸，警方循線逮人，發現徐男渾身酒氣，酒測值高達0.95毫克，但他辯稱自己是返家才喝，且不知道撞到人，但事後又坦承酒駕。警方訊後將徐男依酒駕致人於死罪嫌送辦，檢方訊後諭令2萬元交保。

▲1家4口遊台東池上遇車劫！走回民宿路上被撞1死1傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

這起事故發生在前日晚間，死者67歲張姓婦人與丈夫、兩個女兒到台東池上旅遊，一家四口開心用完晚餐後，便決定步行返回民宿，豈料卻發生意外，張婦當場重傷倒地，緊急送醫後仍宣告不治。

透過路口監視器畫面可以看到，當時一家人在馬路上散步聊天，享受天倫之樂，但沒想到卻有一輛小貨車從後方高速駛來，接著直接撞散一家四口，而小貨車撞擊後非但沒有停下查看，反而加速駛離現場，留下慌張的張婦一家人。

警方獲報後立刻調閱周邊監視器調查，火速於當晚8時許找到肇事車輛、以及駕駛徐男。鑑識人員初步採證，發現貨車右側車頭有撞擊痕跡；而肇事的徐男警詢時還散發陣陣酒氣，但否認酒駕，強調是回到家才喝酒，辯稱不知有撞到人。

直到徐男家屬聯繫律師到場後，徐男才坦承酒駕，警方訊後將他依酒駕致人於死罪疑似地檢署偵辦。檢方複訊後，諭令2萬元交保。

