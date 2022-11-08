陳時中緊摟人妻畫面流出　高嘉瑜：凝聚民進黨支持者士氣

▲民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚的北市聯醫中興院區副院長李雅玲醫師牽手、摟肩照，儘管其丈夫仁愛醫院副院長丁金聰就在現場，仍引來各界議論。不過，民進黨立委高嘉瑜認為，選前藍營出這樣的險招，反而會激起綠營支持者的團結，凝聚士氣。

高嘉瑜於《新聞大白話》表示，看圖說故事對候選人傷害很大，這照片出來，其實當事人關係都很好，難免有朋友之間舉動，當然如果不熟，別人就會覺得怎麼會有這種舉動。

高嘉瑜說，除非狗仔有拍到更進一步，例如陳時中一晚跟很多女生，又去一些值得懷疑的地方，但如果只是去餐廳吃完飯回家，對媒體來說有什麼好登的？因為很難延伸什麼，而藍營現在拋出這個反而會讓綠營支持者覺得選前出奧步，讓大家更團結。

高嘉瑜也指出，這一個聚餐被渲染，陳時中當然覺得忿忿不平，對支持者來說更是會覺得沒有辦法接受，這一個作法團結了綠營支持者，除非有更進一步爆料消息，否則這樣的作法，會讓選民覺得是為了選舉故意的操作。

針對爭議，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，國民黨等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？