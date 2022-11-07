爸媽帶孩子用餐！竟棄一包「沾屎尿布」　食物殘渣噴滿地

▲爸媽帶孩子上餐廳，離開後現場「食物殘渣灑滿地」，甚至還有一片尿布。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／趙蔡州報導

一名從事餐飲業的網友表示，他明白家長帶孩子不容易，也能體諒孩子吃飯難免會弄髒環境，但近日他碰上一組一家三口真的太誇張了，孩子吃到滿地都是「食物殘渣」就算了，地板上還留下一個用過的尿布，上面還有非常明顯的「屎痕」，其他網友看了照片後也直呼「真的超扯」。

原PO在Dcard表示，他從事餐飲業的工作，所以懂做餐飲的辛苦，也知道小朋友用餐，通常收桌時都會留有一點食物殘渣，雖然比較難整理，但他也都能體諒，畢竟家長要顧小孩也很辛苦，直到最近碰上一對爸媽帶孩子到他工作的餐廳用餐，孩子吃到食物灑滿地就算了，地上甚至還出現一片用過的尿布。

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▲網友分享現場的慘況。（圖／翻攝自Dcard）

他認為出現這種情況，已經不是小孩的問題了，而是家長根本就沒有管，任由孩子胡作非為，「而且這只是地板，桌子椅子都是各種食物，光清理就花了5至10分鐘，重點是還在假日很忙的時候弄出這一齣」、「這是我做餐飲以來，遇過最扯的情況，尤其是那個尿布」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「我們以前也有客人把他小孩的尿布放在桌子上，超噁」、「這種客人真的超級沒水準的」、「我大一去早午餐店打工，也是有沒品客人直接把小孩尿布放在桌上」、「家長沒辦法管好小孩，真的不要帶出門吃飯」、「像圖片這樣的，很顯然是家長自己的問題」。

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