美媒NBC最新民調　共和黨人對川普認同感持續下降

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普外傳14日將宣布投入2024總統大選。不過川普黨內影響力似乎已開始降低，依據美媒NBC最新民調，約62%共和黨人自認是該黨支持者，而非川普支持者，另有30%共和黨人自認支持川普勝過共和黨，僅4%認為對兩者支持程度相當。

The Hill引述NBC民調統計指出，川普過去這兩年在黨內的支持度逐步下降。2021年8月數據顯示，約有50%共和黨人自認支持共和黨勝過川普，另外40%則是支持川普勝過共和黨。再把時間往前拉，川普2021年1月卸下總統職務時，兩者支持度都是大約46%持平；而2019年1月時，有51%的人支持川普，挺黨勝過挺川普約只佔38%。

目前川普對共和黨仍具有很強的影響力，但在此之際，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）等其他政治新星也被視為2024年總統大選的潛在有力人選。10月一份民調顯示，在共和黨內，有更多人相信迪尚特能引領共和黨的未來，而非川普。

就連共和黨重要金主格里芬（Ken Griffin）先前受訪時都說，「是時候該轉往下一個世代」。另外，也有越來越多共和黨人覺得，川普不會成為2024年代表共和黨競選總統的人，因為黨內應該關注的是經濟議題，而非對2020年選舉的不滿。