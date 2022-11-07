投票日還沒到　川普等共和黨人先開喊「選舉舞弊」懷疑點票做手腳

▲美國期中選舉在即，川普赴賓州輔選。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國期中選舉將於當地時間8日投開票，不過，選前幾周以來，共和黨已經開始暗示將對最終投票結果有所懷疑，包含正在競選賓州州長的參議員馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）質疑點票「需要數天」是執政黨企圖舞弊，前總統川普（Donald Trump）更直接發文說，「又來了！被操縱的選舉！」

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普1日在他創辦的社群平台「Truth Social」上發文表示，「又來了！被操縱的選舉！」他援引保守派網站「Just The News」的一篇文章，藉由選舉監督組織「Verity Vote」的一份報告暗示美國期中選舉出現舞弊，宣稱有25萬張「未經驗證的」選票已被郵寄給賓州選民。

文章還引用了12名共和黨州議員上周寫給賓州聯邦代理部長（州務卿）查普曼（Leigh Chapman）的一封信指控，賓州部分郡「在沒有確認選民身分證的狀況下計入選票」，更有另一些郡則「在選務系統中恢復無效的身分證」。不過，《富比士》雜誌表示，這僅僅是川普提出的一連串未經證實的舞弊指控中最新一起事件，是基於賓州選民登記制度的誤導性解讀。

▲美國前總統川普點名賓州可能有選舉舞弊的情況。（圖／路透）

CNN指出，賓州在2022年期中選舉中，很可能成為參議院控制權落入誰手的關鍵州，也並非只有川普試圖毫無根據地煽動賓州選舉舞弊的質疑聲浪。查普曼近日對NBC表示，可能「需要數天」才能完成點票工作。共和黨州長候選人馬斯特里亞諾就懷疑，「這正是一種作弊的企圖。」報導稱，但計票確實需要時間。

其他知名共和黨政客也紛紛道出質疑，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）就PO文稱，「為什麼只有民主黨的藍色州別需要『數天』的時間點票？但這個國家的其他人卻都設法趕在選舉之夜完成。」然而事實是，連克魯茲所在的德州，都有部分親共和黨的郡無法在選舉當晚完成計票工作，而在一些共和黨支持度最高的州也會於選舉日過後數天，仍繼續計算海外公民、軍人的郵寄選票。

CNN補充，川普2020年大選輸給拜登時就曾有右翼人士堅稱，選舉過程絕對是受到了操縱，包含許多像密西根州的底特律一樣，現由民主黨執政、擁有大量非裔人口的城市也都是當年選舉陰謀論的目標。如今，正在競選密西根州州務卿的共和黨人卡拉莫（Kristina Karamo）已經開始質疑底特律市數萬選票的有效性，還向法院提起訴訟，要求「停止」在底特律使用郵寄選票。

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