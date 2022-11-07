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首富的生財之道？馬斯克為「推特收費」嗆網友：罵我還是要給8美元

▲▼馬斯克（Elon Musk）、推特（Twitter）。（圖／路透）

▲馬斯克力推推特的官方認證計畫，甚至不惜為此槓上網友。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

全球首富馬斯克買下推特後大幅改革，除了精簡人力裁掉逾半員工外，也力推「Twitter Blue」計畫，讓用戶每月能以7.99美元（約新台幣256元）的價格取得官方認證，不料卻引發網友反彈。不過，之前已退讓將訂閱費用降價的馬斯克，似乎不打算再妥協，還在推特與網友對嗆。

綜合外媒報導，馬斯克入主推特後，為減少平台假帳號，更改了推特的用戶認證模式。他力推公司旗下的「Twitter Blue」計畫，只要用戶每月支付7.99美元，就能取得官方認證的藍勾勾，而且還可以減少50%的廣告，與發布長影片和音檔。與此同時，付費用戶在回覆、提及（mention）與搜尋方面也可擁有優先權。

一開始，馬斯克將月費的價格訂在20美元（約新台幣641元），引起不少官方認證帳號用戶的不滿，紛紛在推特反對收費的新作法。美國知名作家史蒂芬金（Stephen Edwin King）痛批，「為什麼我要付錢？應該是你付錢給我才對啊！」不料馬斯克竟回覆，「20美元不行的話，8美元可以嗎？」

隨著用戶的反彈越來越大，推特宣布，「Twitter Blue」計畫的新定價為7.99美元，但仍有不少網友並不買單。不過，這次馬斯克可不打算繼續退讓，他5日在推特發文指出，「你們可以罵我一整天，但這要花8美元」，強調他寧可頂著被罵的風險，也要推動收費訂閱的決心。

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