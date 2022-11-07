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清運大量建築廢棄物　無良男亂倒私人土地！地主氣炸報警

▲台中男子駕駛貨車至埔里鎮偷倒建築廢棄物，遭警方逮獲移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲台中男子駕駛貨車至埔里鎮偷倒建築廢棄物，遭警方逮獲移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中市古姓女子動工修繕住屋，將大量建築廢棄物交予林姓男子清運，林男卻以貨車載運至車程60、70公里外的埔里鎮郊違法丟棄；警方經近月追查，日前終於查獲林男涉有重嫌，通知林男到案偵訊後，依違反廢棄物清理法移送法辦。

埔里警分局指出，今年10月5日接獲一位桃米里桃米坑段地主報案，其土地上被他人傾倒建築廢棄物品，隨即派員前往並通知南投縣環保局人員到場會勘，並於現場廢棄內容物中，發現有住在台中市潭子區古姓女子的銀行帳單及郵件等資料，爾後積極訪查附近住戶並清查可疑車輛。

▲▼埔里鎮郊私人地遭偷倒建築廢棄物，警方於其中發現委託人個人文件。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼埔里鎮郊私人地遭偷倒建築廢棄物，警方於其中發現委託人郵件等線索。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲台中男子駕駛貨車至埔里鎮偷倒建築廢棄物，遭警方逮獲移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查發現，古女因其住家房屋修繕，將屋內廢棄物另交由28歲林姓男子負責清理及載運，因此通知涉有重嫌的林男到案說明，他坦承犯行不諱，全案訊後依違反《廢棄物清理法》罪嫌移送南投地檢署偵辦。

▲台中男子（右）亂倒建築廢棄物，遭警方逮獲移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲台中男子（右）亂倒建築廢棄物，遭警方逮獲移送法辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局呼籲民眾，委託業者清運垃圾，應了解其是否具有合格清運資格；若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請立即撥打110報案專線，共同打擊不法。

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關鍵字：

建築廢棄物廢棄物清理法

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