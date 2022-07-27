亂倒廢棄物不理罰單「挖土機被拍賣」　廠辦、鳳梨田8／2便宜賣

▲查封挖土機拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署8月2日辦理「123拍賣會」，這次動產最受矚目的標的是違反廢棄物清理法業者的3台中古挖土機。義務人未經許可傾倒回填廢棄物被縣政府開罰，另外還滯欠營所稅與勞健保費，分署曾多次發函凍結其存款與應收帳款只扣到幾千元，負責人對於被移送的87萬餘元欠款則遲未繳款，屏東分署執行人員遂會同各移送機關，於上個月中旬直接至義務人公司查封使用中的挖土機，迅速委請專業第三人進行鑑價。

這次一拍的挖土機品牌有YANMAR（野馬）、KOMATSU（小松）、 MITSUBISHI（三菱），鑑價公司查勘狀態為二台損壞，一台正常，挖土機目前停放於枋寮，當天下午2點半在原地開放觀覽，下午3點半就地喊價拍賣，歡迎相關業者前往競標。

另一個吸睛標的是行動餐車，該部餐車原是義務人販賣豆花之用，藍白色調清涼簡約，因為法拍標的不負瑕疵擔保責任，建議競買人宜事先評估驗車問題再進場；這次拍賣的動產還有新古機車2台、房車1部以及陽信股票2張，於當天上午10點半喊價，價高者得標；當天另有文教機構作為教具使用的遙控車4組、超炫的無人機14套跟格鬥機器人2組，依公告價格賣出，先搶先贏，售完即止。

不動產方面有1316建坪的農科廠辦跟機器設備進入三拍，底價下探1億192萬元，已達一拍價格的64折，適合飼料廠進駐，分署提供帶看服務，可向承辦書記官提出申請。還有萬巒的鳳梨田，牡丹鄉、獅子鄉的原住民保留地，滿州與鵝鑾鼻的國家公園區土地持分，位於潮州的商業區土地，座落崁頂的農地，以及里港佔地28坪產權完整可點交的透天厝。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在8月1日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於8月1日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。欲購買益智教具、競買動產、觀看不動產開標或投標者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！