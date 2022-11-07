期中選舉結果何時揭曉？「提前投票」是關鍵　參院最晚拖到12月

▲ 美國期中選舉8日投開票。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國期中選舉在即，民眾將投票選出眾議院435個席位、參議院35個席位及36州州長，也將決定拜登未來2年任期內國會主導權。最快在8日投票當晚，東岸開票結果就可預測共和黨是否能拿下眾議院，不過參議院控制權最晚可能得等到12月才會明朗。

根據《路透社》，共和黨需再取得5個席位才能拿下眾院多數，但只需1個席位就能控制參院。無黨派預測及民調顯示，共和黨很可能贏得眾院多數，參院控制權之爭則較為膠著。

各州已於8日以前展開提前投票，郵寄投票開票速度將大大影響結果出爐時間。

民主黨選民較常使用郵寄投票，因此提前開始統計郵寄選票的州可能率先宣告民主黨大幅領先，但8日當天共和黨選票開出後，民主黨優勢就會消失，這種情形也稱為「藍色幻影」（blue mirage），代表這時的領先只是海市蜃樓。這些州包括佛羅里達州、北卡羅來納州等，選務人員在大選日以前就可從信封中取出選票並放入點票機，以加速開票。

但賓州、威斯康辛州等州不允許在8日以前打開信封，可能導致「紅色幻影」（red mirage），因為當天投下的選票的會先開出，導致結果傾向共和黨，傾向民主黨的郵寄選票則會較晚反映。

▲▼ 歐巴馬、拜登及川普日前不約而同到關鍵搖擺州賓州輔選。（圖／路透）

第一波開票預計美東時間8日晚間7時至8時（台灣9日早晨8時至9時）之間在東岸開始，兩黨料將勢均力敵，但若演變成民主黨大敗，可能就是共和黨勝利的初步跡象。

維吉尼亞大學政治學專家康迪克（Kyle Kondik）說明，美東時間晚間10時至11時（台灣9日上午11時至12時），也就是中西部地區投票截止1小時過後，共和黨若能取得足夠優勢，就可判斷他們是否能掌控眾院。

專家表示，若西岸開始開票時眾院仍競爭激烈，可能需要數天才能決定控制權鹿死誰手。

加州通常需數周時間清點所有選票，因為郵寄選票可能在選舉幾天後才寄到。內華達州及華盛頓州也開放提前投票至8日以前，以郵戳為憑，導致開票較晚結束。

至於參院由誰掌控，最晚可能得等數周才會揭曉，結果預料將由激烈拉鋸的賓州、亞利桑那州及喬治亞州決定。若喬治亞州參院選舉如預期般勢均力敵，沒有任何候選人獲得50%以上選票，參院控制權可能至12月6日決選都將維持懸而未決的狀態。

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