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放過牠！分泌物含「迷幻劑」　美政府警告：不要再舔蟾蜍了

▲▼美國國家公園管理局特別警告大眾不要「舔」蟾蜍。（圖／翻攝自Facebook／National Park Service）

▲美國國家公園管理局特別警告遊客不要「舔」蟾蜍。（圖／翻攝自Facebook／National Park Service）

記者張寧倢／綜合外電報導

旅客造訪全球幾乎任何一座國家公園，通常都會被提醒不要靠近、撫摸或餵食野生動物。然而，美國國家公園管理局（National Park Service，下稱NPS）最近卻發出令人困惑的警語，貼文中特別警告大眾不要「舔」蟾蜍，因為有一種蟾蜍會從腮腺分泌出強烈的迷幻劑，但同時也含有致病毒素。

根據CNN等美媒報導，NPS近日在臉書粉專發文警告民眾，到野外時要小心一種「索諾拉沙漠蟾蜍」（Sonoran desert toad，學名：Bufo alvarius）。這種蟾蜍是北美地區體型最大的蟾蜍之一，身長約達18公分，又被稱為科羅拉多河蟾蜍，會發出「微弱、低沉嘟嘟聲，且持續時間不到1秒鐘」的特殊鳴叫。

這種蟾蜍的另一個特徵是眼睛後方具有突出腮腺，會分泌出一種強烈毒素，如果人體接觸到蟾蜍或放入口中，就會因此生病。亞利桑那-索諾拉沙漠博物館表示，一隻索諾拉沙漠蟾蜍釋放的毒素可能足以殺死一隻成犬。奧克蘭動物園則稱，索諾拉沙漠蟾蜍的分泌物同時含有一種強大的迷幻劑「5-MeO-DMT」，人類吸食會產生快感和強烈幻聽，但可能觸法，例如加州法律就禁止持有蟾蜍毒素。

NPS發文表示，「正如我們過去對遊客在國家公園看見大多數生物時的提醒，無論是香蕉蛞蝓（Banana slug）、陌生的不明蘑菇，或是夜深人靜時眼睛發光的大蟾蜍，請克制自己不要舔，謝謝。」

有報導指出，近年來美國吸食兩棲動物的分泌物越來越流行，以致於新墨西哥州等部分州甚至將牠們視為「受威脅物種」，因為那些收集者想利用、吸食這種動物。美國緝毒署已經將「5-MeO-DMT」列為第一類藥物，意即這種成分目前不被接受作為醫療用途，很有可能遭到濫用。

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