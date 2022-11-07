獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送　5台勞斯萊斯送行

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獨／地產大亨張異昌告別式「顏清標+呂崇民」親送　5台勞斯萊斯送行

記者許權毅／台中報導

縱橫台中的地產大亨張異昌於上（10）月18日逝世，享壽66歲。家屬今（7）日在台中殯儀館舉行隆重追思奠禮，顏清標與呂崇民皆到場致意，且會場牌樓造景，也是由兩人出名。張異昌旗下事業體，近500名員工到場追悼，更有許多政商人士到場致意，送行隊伍中還有5台勞斯萊斯，氣派隆重。

▲▼張異昌,告別式,顏清標,呂崇民。（圖／記者許權毅攝）

▲中陽建設張異昌上月過世，今日舉行告別式，不少政商人士到場致哀。（圖／記者許權毅攝）

張異昌以開發台中精明一街地產、開發台中軟體園區等創下事業里程碑，旗下擁有中陽建設、坤福營造、大買家量販店，曾是中部十大建商之一。不過張異昌在2012年就身體出現狀況，進出醫院，仍堅持透過視訊參與會議，相當負責，也逐步交棒給兒子張博鈞。

▲▼張異昌,告別式,顏清標,呂崇民。（圖／記者許權毅攝）

▲張異昌告別式會場牌樓，由顏清標與呂崇民出名敬輓。（圖／記者許權毅攝）

張博鈞在告別式上哽咽向爸爸說，自己會照顧好媽媽跟妹妹，也在爸爸身上學到如何負責，回憶起爸爸最驕傲就是在23歲蓋了第一棟房子，30歲以精明一街地產打響名號，還跨足量販業、網路銷售等，在身體微恙時仍勇敢開發台中軟體園區。張博鈞說，爸爸為人豪邁，個性海派、幽默風趣，朋友有難絕對幫忙，交友相當廣闊。

▲▼張異昌,告別式,顏清標,呂崇民。（圖／記者許權毅攝）

▲張異昌旗下事業體大買家、中陽建設等公司員工近500人到場致意。（圖／記者許權毅攝）

張異昌事業體員工眾多，光是幹部主管級員工有近500人到場追悼。此外，鎮瀾宮董事長顏清標、最強大哥之稱的群園事業董事長呂崇民皆到場，並直到典禮結束才離去。包含總統蔡英文、副總統賴清德、台中市長盧秀燕等政治人物皆致贈花籃、派代表到場哀悼，可見張異昌人脈廣闊。

▲▼張異昌,告別式,顏清標,呂崇民。（圖／記者許權毅攝）

▲▼顏清標與呂崇民皆到場，可看出與張異昌過往交情深厚。（圖／記者許權毅攝）

▲▼張異昌,告別式,顏清標,呂崇民。（圖／記者許權毅攝）

張異昌告別式會場以白紗、白花佈置，門口則有大型牌樓造景跟張異昌身著西裝的照片，一旁還有20多座米塔，由各界政商人士敬輓。公祭於上午11時開始，13時30分出殯，有5台千萬勞斯萊斯送行，氣派又隆重。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲現場有5台勞斯萊斯掛上黃布條，替張異昌送行。（圖／記者許權毅攝）

▲▼張異昌,告別式,顏清標,呂崇民。（圖／記者許權毅攝）

▲會場前有20多座米塔，由各界人士敬輓，可看出張異昌交友廣闊。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲▼張異昌,告別式,顏清標,呂崇民。（圖／記者許權毅攝）

▲▼張異昌,告別式,顏清標,呂崇民。（圖／記者許權毅攝）

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