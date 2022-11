精神疾病台裔女「分屍孿生妹」丟鍋裡煮　加拿大人倫慘劇判決出爐

▲陳芃君分屍殺害孿生妹妹,因患有精神分裂症,加拿大卑詩省級法院3日判決無罪,(圖/達志示意圖)

文/中央社

加拿大發生一起台裔移民家庭人倫慘劇,一對孿生姐妹中的姐姐陳芃君殺死妹妹陳芃韻並分屍。加拿大卑詩省級法院3日判決39歲的被告陳芃君因精神疾病無須負刑事責任。

2020年3月10日清晨,卑詩省消防員接獲可疑火警報案後趕到高貴林市(City of Coquitlam)的明尼赫達區域公園(Minnekhada Regional Park),發現兩個正在烹煮的大鍋,陳芃君(Pen Jung Tracy Chen,音譯)就站在燃火處旁觀。

消防員質問陳芃君在做什麼?她回應:「處理掉我不想要的東西。我需要擺脫它。」消防員赫然發現鍋內裝的是人體屍塊。警方調查後發現,死者是兇手的孿生姊妹。

根據法庭文件顯示,陳芃君和妹妹陳芃韻(Pen Yun Ivy Chen,音譯)兩人合住在一間公寓內,樓下鄰居說常聽到樓上爭吵聲。陳芃韻遇害當天,鄰居也聽到大聲爭吵,還聽到有人哭泣。

證據顯示,陳芃君將陳芃韻刺死後分屍,還嘗試溶解屍體,失敗後則將屍塊放進兩口大鍋,帶到公園烹煮。

陳芃君的律師強森(Chris Johnson)說,陳芃君接受精神科醫生檢查後,證實患有精神分裂症,正處於深度抑鬱之中,無法分辨是非。

按照法庭文件,陳芃君認為當時的陳芃韻已不是她真正的妹妹了。

檢方律師克里斯蒂安森(Lauren Kristjanson)說:「陳芃君覺得她妹妹的身體已經被某種力量控制住,已捲入一場加拿大政府的陰謀當中,如果不先殺了這個假孿生妹妹,她自己就被會殺掉,屍體會被拿去做實驗。」

殺人後的陳芃君去買了分解屍體的工具,警方在她住的公寓內發現電鋸、短斧和強酸溶劑等物品。

陳芃君接受調查時對警方表示,她每天服用8種藥物,但被捕時已經有48小時未服藥。

在兩名精神科專家鑑定後,控、辯雙方律師均認為基於陳芃君有精神障礙,不應追究其刑事責任,並獲法官同意。陳芃君已住進精神病院接受治療。

對於這場人倫悲劇,強森說,兩名女子的父母住在台灣,他們要承擔一個女兒被另一個女兒殺死的悲劇,「 她們的父母對此非常傷心,但他們仍會愛著活著的女兒,儘管他們為失去陳芃韻感到悲傷,仍要支持陳芃君」。

▼36歲陳芃韻2020年4月不幸遇害。

Homicide Investigators say 36 y/o Pen Yun Ivy Chen hasn't been seen since March 6th. Her sister Pen Jung Tracy Chen was charged with indignity to a dead body, after a body was found at Minnekhada Regional Park on March 10th. https://t.co/GSUUTuFTiF pic.twitter.com/bCzOeWgl5A