精神疾病台裔女「分屍孿生妹」丟鍋裡煮　加拿大人倫慘劇判決出爐

▲陳芃君分屍殺害孿生妹妹，因患有精神分裂症，加拿大卑詩省級法院3日判決無罪，（圖／達志示意圖）

文／中央社

加拿大發生一起台裔移民家庭人倫慘劇，一對孿生姐妹中的姐姐陳芃君殺死妹妹陳芃韻並分屍。加拿大卑詩省級法院3日判決39歲的被告陳芃君因精神疾病無須負刑事責任。

2020年3月10日清晨，卑詩省消防員接獲可疑火警報案後趕到高貴林市（City of Coquitlam）的明尼赫達區域公園（Minnekhada Regional Park），發現兩個正在烹煮的大鍋，陳芃君（Pen Jung Tracy Chen，音譯）就站在燃火處旁觀。

消防員質問陳芃君在做什麼？她回應：「處理掉我不想要的東西。我需要擺脫它。」消防員赫然發現鍋內裝的是人體屍塊。警方調查後發現，死者是兇手的孿生姊妹。

根據法庭文件顯示，陳芃君和妹妹陳芃韻（Pen Yun Ivy Chen，音譯）兩人合住在一間公寓內，樓下鄰居說常聽到樓上爭吵聲。陳芃韻遇害當天，鄰居也聽到大聲爭吵，還聽到有人哭泣。

證據顯示，陳芃君將陳芃韻刺死後分屍，還嘗試溶解屍體，失敗後則將屍塊放進兩口大鍋，帶到公園烹煮。

陳芃君的律師強森（Chris Johnson）說，陳芃君接受精神科醫生檢查後，證實患有精神分裂症，正處於深度抑鬱之中，無法分辨是非。

按照法庭文件，陳芃君認為當時的陳芃韻已不是她真正的妹妹了。

檢方律師克里斯蒂安森（Lauren Kristjanson）說：「陳芃君覺得她妹妹的身體已經被某種力量控制住，已捲入一場加拿大政府的陰謀當中，如果不先殺了這個假孿生妹妹，她自己就被會殺掉，屍體會被拿去做實驗。」

殺人後的陳芃君去買了分解屍體的工具，警方在她住的公寓內發現電鋸、短斧和強酸溶劑等物品。

陳芃君接受調查時對警方表示，她每天服用8種藥物，但被捕時已經有48小時未服藥。

在兩名精神科專家鑑定後，控、辯雙方律師均認為基於陳芃君有精神障礙，不應追究其刑事責任，並獲法官同意。陳芃君已住進精神病院接受治療。

對於這場人倫悲劇，強森說，兩名女子的父母住在台灣，他們要承擔一個女兒被另一個女兒殺死的悲劇，「 她們的父母對此非常傷心，但他們仍會愛著活著的女兒，儘管他們為失去陳芃韻感到悲傷，仍要支持陳芃君」。

▼36歲陳芃韻2020年4月不幸遇害。