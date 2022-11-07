華麗女賊30秒偷項鍊套組　搭高級休旅車落跑被揪出

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓女子（50歲）3日下午1時許前往新興區南華市場某家飾品店，佯裝要購物，卻趁店員不注意時，動作純熟、手腳俐落的將一組近1800元的飾品偷偷放進包包內，再若無其事的的搭乘門口的休旅車離去，整個犯案過程不到半分鐘，警方獲報後，調閱監視器，根據車牌鎖定黃女犯案，並在4日將她帶回偵辦，全案在訊後依竊盜罪嫌函送偵辦。

▲黃姓女子動作迅速的將項鍊放入包中。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃姓竊賊偷走項鍊套組。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興分局中山路派出所是3日晚間接獲轄內南華市場某飾品店員工報案，稱所販賣的一組飾品，在晚間盤點時發現遭竊。警方依規定受理後，立即展開調查，經調閱店內外之監視影像後，發現一名身穿華麗白色洋裝的女子涉有嫌疑。

▲行竊過程被監視器全都錄。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

店家指出，當時店員都在忙碌，該名婦人穿著華麗，所以店員也沒有多注意，而且她動作超快，不到半分鐘就偷走項鍊，隨後馬上離開，店員第一時間也沒發現。

警方調查，這名黃姓女竊嫌是在3日下午1時許先進入店內，佯裝客人選購商品，趁店員不注意時，將一組1790元項鍊飾品放置皮包內後離去，警方在調閱過濾監視影像後，掌握黃嫌搭乘的LEXUS休旅車，循線在4日上午8 時，即將黃嫌帶案，黃女也坦承不諱，全案於偵訊後，依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。