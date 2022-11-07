烏東激戰！澤倫斯基：俄軍損失慘重　將對能源設施發動新攻勢

▲ 澤倫斯基表示，俄軍正準備向烏克蘭能源基礎設施展開更多攻勢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日指出，俄羅斯軍隊持續猛烈攻打烏東頓內茨克地區，但在當地損失慘重。烏國各地能源基礎設施上月遭俄軍狂轟，全國450萬人面臨斷電，澤倫斯基也警告，俄軍恐怕將對能源設施展開新一波攻勢。

《路透社》報導，澤倫斯基6日晚間發表談話指出，俄羅斯在頓內茨克地區持續猛攻之際損失慘重，正準備對能源基礎設施展開新一波攻擊，「俄國對頓內茨克地區的猛攻仍在繼續，敵人在那裡遭受龐大損失。」且他相信俄方正集中部隊及相關手段，可能再次對烏國基礎設施及能源進行大規模襲擊。

另據《美聯社》，澤倫斯基也提到，目前全國約有450萬人無電可用，呼籲人民共體時艱，「我們必須度過這個冬天，在春天變得比現在更強大。」

俄軍10月集中轟炸烏克蘭能源基礎設施，導致全國各地出現電力短缺，基輔部分地區及周邊地區6日因此每小時輪流停電一次。國營能源營運商「烏克蘭電網」（Ukrenergo）宣布，切爾尼戈夫、切爾卡瑟、日托米爾、蘇梅、哈爾科夫及波塔瓦地區也預計實施輪流停電。基輔計畫設置1000個取暖點，但尚不清楚是否能滿足該市300萬人口。

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