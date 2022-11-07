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白宮國安顧問「秘密通話」忙聯繫俄高層　美官員：防俄烏戰爭擴大

▲▼白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／路透）

▲白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）傳出近月以來，在私下持續與俄國高官進行通話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美媒《華爾街日報》6日報導引述官員說法稱，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與俄羅斯高層官員一直在進行秘密會談，儘管未透露通話次數與日期，但美方希望藉此降低俄烏戰爭外擴或升級為核衝突的風險。

根據路透社報導，美國與盟國官員向《華爾街日報》表示，美國總統拜登的國安事務高級幕僚蘇利文最近幾個月以來，一直與俄羅斯總統普丁的高級幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov）、俄聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）進行秘密對話，但細節並未公開披露。

報導指出，白宮與克林姆林宮都未對此消息做出評論。白宮國安會議發言人沃森（Adrienne Watson）只表示，「人們聲稱發生很多事情」，但拒絕更進一步的回應。數月以來，美國與俄國高層間的接觸鮮少被公開，因為華府堅持認為，任何有關俄烏戰爭的會談都應該直接由莫斯科和基輔當局進行。蘇利文與帕特魯舍夫上次公開互相通電已是3月的事情。

蘇利文上周五（4日）前往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，重申美國對烏克蘭「堅定不移」的支持。

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