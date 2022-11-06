不認赫爾松屬於俄國！烏女遭綁「灌不明液體」　吊掛街頭公開處決

▲烏克蘭一名護理師遭親俄人員綁架，並吊掛在街上直至死亡，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯自2月入侵烏克蘭後屢屢被控犯下戰爭罪，烏克蘭最近又傳出有一名護理師在被佔領的赫爾松（Kherson）與俄軍對峙後，遭親俄人員綁架、狂灌不明液體，並吊掛在街上直至死亡。

據《太陽報》報導，56歲的穆登科（Tetyana Mudrenko）是烏克蘭一名殘疾兒童護理師。今年春天，她居住的赫爾松淪陷後，穆登科與一群戴著巴拉克拉瓦頭套（Balaclava）的俄軍當街對嗆，怒罵他們「你為什麼在這？你敢開槍打我嗎？」

儘管穆登科的雙胞胎妹妹喬娜（Natalia Chorna）多次警告她不要與俄軍對抗，但穆登科並不聽勸，仍不時在街上痛罵通敵者。10月下旬，已搬到第聶伯羅（Dnipro）的喬娜，某天突然接獲路人來電，通知她穆登科被拖到街上公開處決的消息。

喬娜指出，「對方告訴我，穆登科被絞死了。他們往她嘴裡倒了些不明液體，然後在法院前將她吊死了」。報導稱，穆登科之所以獲罪，是因為她說了一句「斯卡多夫斯克（Skadovsk，赫爾松城市）是烏克蘭的」。

目擊者指出，穆登科與其丈夫阿納托力（Anatoliy）10月7日在自家花園被綁架，而他們的家也被俄軍洗劫一空。解剖報告指出，穆登科是死於「機械性窒息」（mechanical asphyxia），即因機械性暴力作用引起的呼吸障礙所導致的窒息。

後來，阿納托力被允許從監獄釋放，為他的妻子處理後事，不過他的身上有被毆打的痕跡、手臂也斷了，而阿納托力在處理完穆登科的身後事也失蹤了。喬娜表示，在被佔領的地區，你不能有自己的觀點，不然這就是你的下場。